Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın sonunda gördüğü kırmızı kart ile ilgili konuştu. Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Dün konuşamadım maçtan sonra ama Galatasaray takımının, bu son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar... Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini de yaşarken... Benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart... Birinci sarı karta gelirsek, özellikle topun oyundan çıktığı yer, köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik bir yürüyüşü sonrası taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maç düdüğü çalmıştı hatta. 'BURADA ŞOK OLDUM' İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit! Önce 4. hakemin elini sıktım. Saha içine girerken, yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Sıktım ve devam ettim. Arkamı döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm. Burada şok oldum. Neden, niye olduğunu bilmiyorum. 'BANA ELİMİ SIKMADIN DEDİ' İçeriye girdikten sonra izin de istedim hakemden konuşmak için. Benimle konuştu. Neden olduğunu sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık.' dedi. Herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, oyuncularımıza karşı yapılan konuşmaların da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir saygısızlık yapmadım ben. Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey var, Ali Şansalan da çıkabilir. MHK başkanı da değerlendirebilir.' Kural, kuraldır. Onların dışına çıkamazsınız. Bu yanlış uygulanan kararın bir an önce dönmesini bekliyorum. Önemli olan kuralların uygulanması. Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam, zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse, ceza almamam gerekiyor. Teşekkürler hocam, sağ ol diyorum ve geçiyorum. Bunun dışında başka bir şey yok.'