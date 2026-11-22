Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam, zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse, ceza almamam gerekiyor. Teşekkürler hocam, sağ ol diyorum ve geçiyorum. Bunun dışında başka bir şey yok."