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Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi Galatasaray'daki son durum belli oldu. Öte yandan Okan Buruk, müthiş mücadele öncesi oyuncularını uyardı.

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YUSUF TURHAN
Giriş Tarihi: 25.10.2026 23:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:13
Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i Fransa'da 4-2'lik skorla darmadağın eden ve Avrupa'dan moralli dönen Galatasaray, derbide tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurdu.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

RAMS Park'taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'den alan teknik direktör Okan Buruk, bu müsabakaya özel olarak hazırlandı.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

"GERÇEK GALATASARAY'I GÖSTERDİNİZ"

Maçı rövanş olarak gören ve Kemerburgaz'da kamp kuran tecrübeli çalıştırıcının futbolcularla yaptığı toplantıda "Lille karşısında gerçek Galatasaray'ı gösterdiniz. Bizim öldürücü presimiz karşısında hiçbir takım duramaz. Kazanıp liderliği tekrar elimize geçirelim.

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Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

Sizin yeriniz her zaman zirvedir. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açalım. Sadece sahaya ve futbolunuza odaklanın, taraftarımıza güzel bir derbi galibiyeti hediye edelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 11 Fenerbahçe derbisine çıktı. Sarı-lacivertlilere karşı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

RAFAEL LEAO GERİ DÖNDÜ

Dev maç öncesi Rafael Leao'nun şüpheli durumu dışında eksik bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında kasığından sakatlanan ve Lille deplasmanında oynamayan Portekizli yıldız, 2 gündür taktik idmanlara çıkıyor.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

Tecrübeli kanat oyuncusu, derbide formayı isterken kesin durumu bugün netlik kazanacak.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

Okan Buruk'un, kanatlarda Barış-Yunus ikilisiyle maça başlaması beklenirken Leao'nun kulübede olacağı ifade ediliyor. Sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Jakobs olacak.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

TORREIRA'NIN YERİ GARANTİ

Orta sahada Torreira'nın yeri garanti… Uruguaylı futbolcunun yanında Lemina'nın ağır bastığı belirtildi.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

İyileşen Singo ise kulübede hazır kıta bekleyecek. Hücumdaki en büyük silah yine Osimhen olacak.

Okan Buruk’tan Fenerbahçe uyarısı! ‘Gerçek Galatasaray’ı gösterdiniz’

Torreira, kariyerinde en fazla karşılaştığı rakip olan Fenerbahçe'ye 11 müsabakada 2 gol atarken 1 asist yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #OKAN BURUK #SÜPER LİG