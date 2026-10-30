Trend Galeri Trend Spor Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Abdülkerim Bardakcı'nın cezası nedeniyle Okan Buruk'un savunmadaki muhtemel tercihi ortaya çıktı. Peki Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:46 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:15
Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım arasındaki kritik mücadele Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçta Cihan Aydın düdük çalacak.

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Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cihan Aydın'ın zorlu müsabakadaki yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABDÜLKERİM CEZALI

Galatasaray'da Fenerbahçe maçından sonra kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan kamp kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR 8 PUANDA

Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 8 puan toplama başarısı gösterdi.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ise Süper Lig'de şu ana kadar 22 puan topladı.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Konyaspor'un Galatasaray maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Deniz Türüç, Gonçalves, Muleka.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki muhtemel ilk 11'inde şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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