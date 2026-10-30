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Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Okan Buruk’tan stoper kararı! Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Abdülkerim Bardakcı'nın cezası nedeniyle Okan Buruk'un savunmadaki muhtemel tercihi ortaya çıktı. Peki Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:15