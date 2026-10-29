Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Fenerbahçe'yi mağlup ederek ligde çok önemli bir virajı geçen Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. 3 puanı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un, kas ağlarına rağmen derbide oynayan Barış Alper'i dinlendirmesi bekleniyor. Milli futbolcunun yerine ise Rafael Leao'ya ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. SAVUNMA DEĞİŞİYOR Derbide Archie Brown ile kavga eden Abdülkerim Bardakcı'nın tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Galatasaray'da savunma hattında değişiklik hazırlığı başladı. SINGO KARARI Teknik direktör Okan Buruk'un, yeni yapılanmada sakatlıktan dönen Wilfried Singo'yu stopere çekmesi ve İsmail Jakobs'u sol bekte kullanmaya devam etmesi bekleniyor. FORMA İÇİN HAZIR Fiziksel eksikliğini gideren ve Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olan Fildişi Sahilli futbolcunun da forma için hazır olduğu öğrenildi. Bu tercihle birlikte sarı-kırmızılı ekibin defans kurgusunda yeni bir denge oluşturulması hedefleniyor. Fildişi Sahilli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde yedek başlamış ve 88. dakikada oyuna dahil olmuştu. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Singo'nun sarı-kırmızılı takım ile mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen oyuncu, bu sezon 3 maçta görev aldı ve 43 dakika sahada kalabildi.