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Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda kritik maç öncesi Wilfried Singo kararı belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 00:20 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 07:10
Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Fenerbahçe'yi mağlup ederek ligde çok önemli bir virajı geçen Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Sarı-kırmızılı takım, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

3 puanı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un, kas ağlarına rağmen derbide oynayan Barış Alper'i dinlendirmesi bekleniyor.

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Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Milli futbolcunun yerine ise Rafael Leao'ya ilk 11'de görev vereceği öğrenildi.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Derbide Archie Brown ile kavga eden Abdülkerim Bardakcı'nın tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Galatasaray'da savunma hattında değişiklik hazırlığı başladı.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

SINGO KARARI

Teknik direktör Okan Buruk'un, yeni yapılanmada sakatlıktan dönen Wilfried Singo'yu stopere çekmesi ve İsmail Jakobs'u sol bekte kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

FORMA İÇİN HAZIR

Fiziksel eksikliğini gideren ve Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olan Fildişi Sahilli futbolcunun da forma için hazır olduğu öğrenildi.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Bu tercihle birlikte sarı-kırmızılı ekibin defans kurgusunda yeni bir denge oluşturulması hedefleniyor.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Fildişi Sahilli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde yedek başlamış ve 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Singo'nun sarı-kırmızılı takım ile mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Okan Buruk’tan Wilfried Singo kararı! Derbide süre almıştı...

Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen oyuncu, bu sezon 3 maçta görev aldı ve 43 dakika sahada kalabildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör