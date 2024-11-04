Olaylı derbi sonrası Mourinho için bomba iddia! Yakın arkadaşı servet değerindeki teklifi açıkladı...
Trendyol Süper Lig'de dün zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışında tutunmayı başardı. Olaylı ve hakem kararlarının geceye damga vurduğu karşılaşmada Jose Mourinho'nun hareketleri gündem olurken, maç sonunda VAR hakemi Atilla Karaoğlan hakkında söyledikleri de dikkat çekti. Maçın ardından Portekizli teknik adamın yakın arkadaşı olan Becali, Mourinho'ya gelen servet değerindeki teklifi açıkladı...
Giriş Tarihi: 04.11.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:23