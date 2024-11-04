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Olaylı derbi sonrası Mourinho için bomba iddia! Yakın arkadaşı servet değerindeki teklifi açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de dün zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışında tutunmayı başardı. Olaylı ve hakem kararlarının geceye damga vurduğu karşılaşmada Jose Mourinho'nun hareketleri gündem olurken, maç sonunda VAR hakemi Atilla Karaoğlan hakkında söyledikleri de dikkat çekti. Maçın ardından Portekizli teknik adamın yakın arkadaşı olan Becali, Mourinho'ya gelen servet değerindeki teklifi açıkladı...

Giriş Tarihi: 04.11.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:23
Olaylı derbi sonrası Mourinho için bomba iddia! Yakın arkadaşı servet değerindeki teklifi açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

Olaylı derbi sonrası Mourinho için bomba iddia! Yakın arkadaşı servet değerindeki teklifi açıkladı...

Galibiyete 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı gol ile ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.

Olaylı derbi sonrası Mourinho için bomba iddia! Yakın arkadaşı servet değerindeki teklifi açıkladı...

Dünkü olaylı maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Amrabat'ın attığı golden sonra sahaya girmiş ve zeminde kayarak golün sevincini yaşamıştı.

Olaylı derbi sonrası Mourinho için bomba iddia! Yakın arkadaşı servet değerindeki teklifi açıkladı...

ATİLLA KARAOĞLAN İÇİN SERT SÖZLER!

Portekizli teknik adam, maç sonunda özellikle de VAR hakemi Atilla Karaoğlan hakkında çok sert sözler söyledi.

Olaylı derbi sonrası Mourinho için bomba iddia! Yakın arkadaşı servet değerindeki teklifi açıkladı...

Mourinho, karşılaşmanın VAR Hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki göstererek, "Sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki bugün de sistemin bir adı vardı: o da Atilla." dedi.

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