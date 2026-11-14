Ömer Üründül A Milli Takım’ın sorununu açıkladı! "Kıyas yapmak için erken”

İlk sınavında Belçika'ya 2-1 yenilen Sergen Yalçın'ın takımını genel olarak nasıl buldunuz?

Çok güçlü bir rakip karşısında zor bir maça çıktık. Bu seviyedeki takımlar gerçekten bizden üstün, bunu kabul etmek lazım. İyi mücadele ettik ama maalesef çok kolay pozisyon veriyoruz. Bütün sıkıntı bu. Bunun çeşitli etkenleri var; bir defa pas trafiğimiz yeterli değil. Bir de başımıza Uluslar Ligi'nde ilk defa oynayan Doku çıktı.