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Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! “Bu işi yapacak tek kişi var”
Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! “Bu işi yapacak tek kişi var”
SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, son olarak Avrupa'da Aston Villa'ya 6-0 kaybeden Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üründül, Alanyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli takımı ayağa kaldıracak ismi açıkladı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 17.10.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 09:02