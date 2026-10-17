Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! “Bu işi yapacak tek kişi var”

"TAKIMI TOPARLAYACAK KİŞİ…"

"Fenerbahçe'nin gidişatı zaten hiç umut vermiyordu. Son Çaykur Rizespor maçı da bunun bir göstergesiydi. O geceki maç yazısı kritiğimin başlığı 'Skor aldatmasın'dı. Şampiyonluğa oynayan bir takım... Ama Rize'de rakip her top kullandığında rahatlıkla 18'ine geldi!