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Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! “Bu işi yapacak tek kişi var”

SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, son olarak Avrupa'da Aston Villa'ya 6-0 kaybeden Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üründül, Alanyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli takımı ayağa kaldıracak ismi açıkladı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 09:02
Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

SABAH Spor'un usta yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Üründül, "İngiltere'de ağır yenilgi alan F.Bahçe nasıl ayağa kalkar?" sorusunu cevapladı. İşte o sözler...

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

"TAKIMI TOPARLAYACAK KİŞİ…"

"Fenerbahçe'nin gidişatı zaten hiç umut vermiyordu. Son Çaykur Rizespor maçı da bunun bir göstergesiydi. O geceki maç yazısı kritiğimin başlığı 'Skor aldatmasın'dı. Şampiyonluğa oynayan bir takım... Ama Rize'de rakip her top kullandığında rahatlıkla 18'ine geldi!

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Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Bu, günümüz futbolunda ters gelen bir durumdu. Yine o yazımda teknik direktör İsmail Kartal'ın milli maçlar arasındaki 15 günde elindeki oyuncuları fiziksel olarak hiç iyi hazırlamadığını söyledim.

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Greenwood ile Guendouzi bu konudaki baş aktördü. Bu ki oyuncunun da zaten İngiltere'deki performanslarını gördük. Bir teknik direktör öncelikle futbolcularının durumunu iyi tanımalı.

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Rize'de yürüyerek oynayan Greenwood, 80 dakika sahada kaldı. Aynı oyuncu yine yürüyerek Birmingham'da 70 dakika oynadı. İngiltere'de Oğuz Aydın'dan başka ayakta kalan isim yoktu.

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Fenerbahçe'nin başında bir de İsmail Kartal'ın moralini tamamen bozan Marco Asensio olayı var. Hayretler içerisinde kalıyorum. Koşamayan, ikili mücadelelere girmeyen, yetenekli bir oyuncu, medyada sarı-lacivertli takımın nasıl olmazsa olmazı görülüyor? Genel görüntü son derece olumsuz.

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Ben sezon başından beri takımda gördüğüm yanlışları sürekli olarak gündeme getirdim. Bana şimdi soruyorsunuz, 'Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar?' diye. Bu işi yapacak tek kişi, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'dır!"

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya karşı ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek.

Ömer Üründül Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak ismi açıkladı! Bu işi yapacak tek kişi var

Sarı-lacivertli takım, bu akşam oynanacak maçı kazanarak 6-0'lık mağlubiyeti geride bırakmak istiyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ÖMER ÜRÜNDÜL #ASTON VİLLA #ALANYASPOR #SABAH #AVRUPA