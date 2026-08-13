Önder Özen heyecanlandırdı: “Transfer bitmedi”

"8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı. Çok umut ettiğimiz bir oyuncu var. U23'ü 3-4 ayla kaçırıyor. O yüzden çok kafamız karışıyor, acaba kontenjan mı yoksa daha olgun oyuncu mu diye. Potansiyel adaylar var."