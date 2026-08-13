Önder Özen heyecanlandırdı: “Transfer bitmedi”

Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşılaştıkları Hradec Kralove maçı öncesi konuştu. Önder Özen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu.' 'Sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda oyuncuları kadromuza kattık.' 'Bu transferleri planlarken elimizde ne var diye baktık. Bir planlama yaptık. Geçen sene de kötü kadro değildi. Gayet iyi kadroydu. Ancak işler yolunda gitmedi. Belki biraz Orkun yalnız kaldı. Orkun'un etrafında kimler olabileceğini hesapladık.' '4 Haziran'da hocayla Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş Italiano-Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp 'Doğru mu?' diye sormuştu, hoca mesajı göstermişti. 'Bir sor bakalım, gelir mi?' diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba-oğul ilişkisi de bu hayali kurdurdu.' '8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı. Çok umut ettiğimiz bir oyuncu var. U23'ü 3-4 ayla kaçırıyor. O yüzden çok kafamız karışıyor, acaba kontenjan mı yoksa daha olgun oyuncu mu diye. Potansiyel adaylar var.'