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Oosterwolde'ye 3 talip birden! Sakat ama Avrupa'nın gözdesi

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Oosterwolde'ye Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin transfer için girişimde bulunacağı konuşuluyor. İşte transferin perde arkası...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:39
Oosterwolde’ye 3 talip birden! Sakat ama Avrupa’nın gözdesi

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Oosterwolde'ye 3 talip birden! İtalyan ve İngiliz kulüpleri, Hollandalı yıldız için harekete geçiyor. İşte ayrıntılar...

Oosterwolde’ye 3 talip birden! Sakat ama Avrupa’nın gözdesi

Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve geçen hafta ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde, hâlâ transferin gözde isimlerinden.

Oosterwolde’ye 3 talip birden! Sakat ama Avrupa’nın gözdesi

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Avrupa takımları, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için mücadele ediyor.

Oosterwolde’ye 3 talip birden! Sakat ama Avrupa’nın gözdesi

Ancak ilgilerini kaybetmeyen Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın oyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları kaydedildi.

Oosterwolde’ye 3 talip birden! Sakat ama Avrupa’nın gözdesi

Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.

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