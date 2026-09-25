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Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'ye Premier Lig devinin talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 14:45
Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!
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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Orkun Kökçü için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!

Fanatik'te yer alan habere göre; Liverpool'un 25 yaşındaki orta sahayı gündeme aldığı belirtildi.

Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!

İngiliz ekibinin scout ekipleri tarafından yakından takip edilen kaptan Orkun Kökçü'nün transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı aktarıldı.

Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!

Liverpool'un kış transfer döneminde siyah-beyazlı yönetimin kapısını resmi bir teklifle çalabileceği öne sürüldü.

Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!

Ayrıca iki Premier Lig kulübünün daha oyuncunun durumunu yakından izlediği ifade edildi.

Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş yönetiminin şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde kilit rol oynayan 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde takımdan göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı kaydedildi.

Orkun Kökçü’ye Premier Lig kancası!

Beşiktaş formasıyla toplamda 53 resmi karşılaşmaya çıkan Orkun, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ORKUN KÖKÇÜ #PREMİER LİG #BEŞİKTAŞ