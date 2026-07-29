ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SABAH Spor'dan Levent Tüzemen'e özel açıklamalarda bulundu. Levent Tüzemen'in sorularını cevaplayan Dursun Özbek, çarpıcı sözler dile getirdi. İşte Dursun Özbek ile Levent Tüzemen arasındaki görüşmenin ayrıntıları... Son günlerde Galatasaray'da yine transferle ilgili iddialar, haberler, farklı görüşler artınca telefona sarıldım ve başkan Dursun Özbek'e ulaştım... Başkan Dursun Özbek her zamanki nezaketi ile bilgilendirmeye başladı. 'SOSYAL MEDYA BASKISINDAN ASLA ETKİLENMEM' 'Keyfiniz nasıl? Sosyal medyada gündemsiniz' dedim, yanıtı net oldu: 'Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem ben ne yaptığımı biliyorum.' Tabii ki sonra Musiala iddialarını yönelttim, yanıtı her soru işaretini karşılayacak şekildeydi: 'MUSIALA GÜNDEMDE YOK' 'Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır. Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. 'DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN ŞAŞMIYORUZ' Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz.'