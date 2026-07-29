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ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmaları hakkında SABAH Spor'dan Levent Tüzemen'e konuştu. Dursun Özbek, Jamal Musiala ve diğer çalışmalara dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 07:12
ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SABAH Spor'dan Levent Tüzemen'e özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Levent Tüzemen'in sorularını cevaplayan Dursun Özbek, çarpıcı sözler dile getirdi.

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

İşte Dursun Özbek ile Levent Tüzemen arasındaki görüşmenin ayrıntıları…

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ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Son günlerde Galatasaray'da yine transferle ilgili iddialar, haberler, farklı görüşler artınca telefona sarıldım ve başkan Dursun Özbek'e ulaştım…

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Başkan Dursun Özbek her zamanki nezaketi ile bilgilendirmeye başladı.

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

"SOSYAL MEDYA BASKISINDAN ASLA ETKİLENMEM"

"Keyfiniz nasıl? Sosyal medyada gündemsiniz" dedim, yanıtı net oldu: "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem ben ne yaptığımı biliyorum."

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Tabii ki sonra Musiala iddialarını yönelttim, yanıtı her soru işaretini karşılayacak şekildeydi:

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

"MUSIALA GÜNDEMDE YOK"

"Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır.

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz.

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN ŞAŞMIYORUZ"

Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık.

ÖZEL | Dursun Özbek, Levent Tüzemen’e konuştu! Jamal Musiala açıklaması

Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #DURSUN ÖZBEK #LEVENT TÜZEMEN #SABAH SPOR #TRANSFER