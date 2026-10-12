Trend Galeri Trend Spor Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! “Pedri bize anlattı”

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! “Pedri bize anlattı”

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, Galatasaray Stadı'ndaki atmosferin zor olduğunu bildiklerini söyleyerek, maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.10.2026 20:25 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 20:27
Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona, yarın İstanbul'da Galatasaray ile oynayacak.

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

Karşılaşma öncesinde Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

Galatasaray'ın kalitesini bildiklerini söyleyen Cubarsi, "Buradaki atmosferi biliyoruz. Biz de odaklanmalıyız. Küçük detaylara odaklanmalıyız. Çünkü yarın maçta en önemli şey bu olacak" şeklinde konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

Genç bir futbolcu olduğunu, tecrübe ve güven kazandığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Benim için önemli olan şey oyunda olmak, destek olmak. İyi çalışacağım, rekabetçi olacağım ve her şeyi üst seviyede olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

Gol yememenin önemine değinen İspanyol futbolcu, "Bu tarz statlarda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İyi bir kalitemiz var. Defans anlamında daha iyi yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

"YAMAL, DÜNYANIN EN İYİSİ"

İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın gelişiminin sorulması üzerine Pau Cubarsi, "Yamal, dünyanın en iyisi. Herkes kalitesini görüyor. Ballon d'Or'u hak ediyor. Ben de Dünya Kupası'ndan sonra aynı şeyi düşünüyorum" diye cevap verdi.

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

"OSİMHEN, DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİSİ"

Daha önce Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'e karşı oynadığının hatırlatılması üzerine Cubarsi, "Osimhen'e karşı birkaç sezon önce oynadım. Kaliteli bir oyuncu. Kendini geliştirdi. Napoli'den sonra çok fazla değişiklik oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi. Bize karşı zorluk çıkarmaması için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

"BURASI ZOR BİR ATMOSFER"

RAMS Park'ın atmosferini tüm dünyanın bildiğini belirten 19 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Yaptığı baskıyı herkes biliyor. Pedri, 5 yıl önce burada oynamıştı. O da anlatmıştı. Burası zor bir atmosfer. Kazanmak için takım olarak hareket etmemiz gerekiyor. İyi konsantre olmalıyız."

Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! Pedri bize anlattı

"Galatasaray'ın da kalitesini biliyoruz. Spesifik bir oyuncuya göre hareket etmiyoruz, takıma göre hareket ediyoruz. Oyuncuların anlattığı gibi buradaki baskıyı, taraftarların oluşturduğu atmosferi biliyoruz. Maça çok odaklanmanız gerekiyor. Her şeyi yapıp bu atmosferi karşılamanız gerekiyor"

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #LAMİNE YAMAL #VİCTOR OSİMHEN #NAPOLİ