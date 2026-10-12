Pau Cubarsi, Galatasaray’da çekindiği ismi açıkladı! “Pedri bize anlattı”

Genç bir futbolcu olduğunu, tecrübe ve güven kazandığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Benim için önemli olan şey oyunda olmak, destek olmak. İyi çalışacağım, rekabetçi olacağım ve her şeyi üst seviyede olmaya çalışacağım" diye konuştu.