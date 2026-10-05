Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan geçen dönemin gol kralı Paul Onuachu, milli arada güç depoluyor. Nijerya Milli Takımı'na çağırılmayan Trabzonspor'un 32 yaşındaki forveti, 8 karşılaşmada attığı 2 golle beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Thomas Reis'ın gelişiyle ilk 11'deki yerini kaybeden Onuachu, Franculino Dju'nun gerisinde kaldı. Verilen milli arada gücün yanı sıra moral ve motivasyon yüklemesi de yapan Nijeryalı yıldız, eski performansını kazanmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon hücum hattında önemli bir sorumluluk üstlenen oyuncu, taraftarın özlediği 'Gerçek Onuachu'yu tekrar izletmek için sabırsızlanıyor.