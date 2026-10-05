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Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Bu sezon 8 maçta ağları iki kez sarsan Trabzonspor'un gol kralı Paul Onuachu, özlenen oyununu tekrar izletmek için güç yüklemesi yapıyor.

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 08:20
Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan geçen dönemin gol kralı Paul Onuachu, milli arada güç depoluyor.

Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Nijerya Milli Takımı'na çağırılmayan Trabzonspor'un 32 yaşındaki forveti, 8 karşılaşmada attığı 2 golle beklentilerin altında kaldı.

Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Teknik direktör Thomas Reis'ın gelişiyle ilk 11'deki yerini kaybeden Onuachu, Franculino Dju'nun gerisinde kaldı.

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Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Verilen milli arada gücün yanı sıra moral ve motivasyon yüklemesi de yapan Nijeryalı yıldız, eski performansını kazanmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Geçtiğimiz sezon hücum hattında önemli bir sorumluluk üstlenen oyuncu, taraftarın özlediği 'Gerçek Onuachu'yu tekrar izletmek için sabırsızlanıyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#PAUL ONUACHU #TRABZONSPOR