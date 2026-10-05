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Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtına gibi dönecek

Bu sezon 8 maçta ağları iki kez sarsan Trabzonspor'un gol kralı Paul Onuachu, özlenen oyununu tekrar izletmek için güç yüklemesi yapıyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2026 08:20