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Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki gerilimde yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'de ikili arasındaki gerilimin tavan yaptığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 06.10.2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 18:54