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Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki gerilimde yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'de ikili arasındaki gerilimin tavan yaptığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 18:54
Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğinin tartışıldığı dönemde yeni bir iddia geldi.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Jorge Jesus ile yaşadığı kriz sonrası milli takımı terk eden Cristiano Ronaldo'nun geri dönüş şartı ortaya çıktı.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo'nun şartın gerçekleşmemesi halinde milli takıma geri dönmeyeceği öne sürüldü.

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Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

GERİ DÖNMEME KARARI

Foot Mercato'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'un takımın başında kalması halinde bir daha milli takıma dönmeme kararı aldığı belirtildi.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalarda çelişki gördüğü vurgulandı.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

JESUS ILIMLI YAKLAŞMIŞTI

Jorge Jesus, kısa süre önce yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşü için kapıların açık olduğunu dile getirmişti.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo'nun ise Jorge Jesus'un açıklamaları nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

AL NASSR'A GERİ DÖNDÜ

Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ile yaşadığı tartışma sonrası milli takım kampını terk etmiş ve Al Nassr antrenmanlarına geri dönmüştü.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 234 kez süre aldı ve 146 gol sevinci yaşadı.

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

41 yaşındaki yıldızın geleceğine dair belirsizlik devam ediyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #JORGE JESUS #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI