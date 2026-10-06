Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi! Gerilim tavan yaptı

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğinin tartışıldığı dönemde yeni bir iddia geldi. Jorge Jesus ile yaşadığı kriz sonrası milli takımı terk eden Cristiano Ronaldo'nun geri dönüş şartı ortaya çıktı. Cristiano Ronaldo'nun şartın gerçekleşmemesi halinde milli takıma geri dönmeyeceği öne sürüldü. GERİ DÖNMEME KARARI Foot Mercato'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'un takımın başında kalması halinde bir daha milli takıma dönmeme kararı aldığı belirtildi. Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalarda çelişki gördüğü vurgulandı. JESUS ILIMLI YAKLAŞMIŞTI Jorge Jesus, kısa süre önce yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşü için kapıların açık olduğunu dile getirmişti. Cristiano Ronaldo'nun ise Jorge Jesus'un açıklamaları nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi. AL NASSR'A GERİ DÖNDÜ Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ile yaşadığı tartışma sonrası milli takım kampını terk etmiş ve Al Nassr antrenmanlarına geri dönmüştü. Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 234 kez süre aldı ve 146 gol sevinci yaşadı. 41 yaşındaki yıldızın geleceğine dair belirsizlik devam ediyor.