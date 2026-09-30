Trend Galeri Trend Spor Portekiz'de kaos çıktı! Jesus'un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

Portekiz'de kaos çıktı! Jesus'un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

Son dakika haberleri: Portekiz Milli Takımı'nda büyük bir kriz çıktı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar nedeniyle kamptan ayrıldığını resmen duyurdu. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 22:08
Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta üçüncü maçında yarın ( 1 Ekim perşembe günü ) Danimarka ile karşılaşacak olan Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

KAMPI TERK ETTİ

41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından milli takım kampını terk etti.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

JESUS NELER SÖYLEMİŞTİ?

Jorge Jesus, son 3 saha antrenmanında yer almayan Ronaldo ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında, "Cristiano'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söyledim."

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Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

"Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez."

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

"Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla." sözlerini sarf etmişti.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

NORVEÇ MAÇINDA KULÜBEDE BEKLEMİŞTİ

Cristiano Ronaldo, son oynana Norveç maçına yedek soyunmuş ve 90 dakika boyunca kulübede beklemişti.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

Böylece deneyimli yıldız, uzun yıllar sonra ilk kez bir milli maçta süre alamadı.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

Ronaldo'nun maç sonrası doğrudan soyunma odasına gitmesi ve sonraki antrenmanlarda takımdan ayrı çalışması da Portekiz basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

AÇIKLAMA YAYINLADI

Yaşanan olayların ardından kamptan ayrılan Ronaldo, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

"Milli Takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım."

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

"GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"

"Zamanı geldiğinde, her zaman kendimi adadığım milli takımdan ayrılmama neden olan gerçekleri tüm Portekiz halkına anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim."

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Portekiz Milli Takımı ile 234 mücadelede görev yapan Cristiano Ronaldo, 146 gol atıp 45 de asist kaydetti.

Portekiz’de kaos çıktı! Jesus’un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...

2 Uluslar Ligi ve 1 defa Avrupa Şampiyonluğu da yaşayan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarihinin hem en çok maça çıkan hem de en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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