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Portekiz'de kaos çıktı! Jesus'un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...
Portekiz'de kaos çıktı! Jesus'un sözlerine kızan Cristiano Ronaldo kampı terk etti...
Son dakika haberleri: Portekiz Milli Takımı'nda büyük bir kriz çıktı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar nedeniyle kamptan ayrıldığını resmen duyurdu. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 22:08