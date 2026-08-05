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Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah'ın yeri belli oldu...
Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah'ın yeri belli oldu...
Trabzonspor, Premier Lig tarihine adını altın harflerle kazıyan Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer tarihi transferinin ardından, İngiltere Premier Lig'nin en golcü 20 futbolcusunu derledik. Efsane isimlerin yer aldığı listede Salah'ın da yeri belli oldu.
Giriş Tarihi: 05.08.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 16:20