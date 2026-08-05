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Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah'ın yeri belli oldu...

Trabzonspor, Premier Lig tarihine adını altın harflerle kazıyan Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer tarihi transferinin ardından, İngiltere Premier Lig'nin en golcü 20 futbolcusunu derledik. Efsane isimlerin yer aldığı listede Salah'ın da yeri belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 16:20
Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

Süper Lig devi Trabzonspor, Liveprool ile kontratı sona eren Mohamed Salah'ı renklerine bağladı.

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

İngiltere futboluna damgasını vuran Mısırlı yıldızın transferinin ardından, Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusunu derledik. İşte Salah'ın sıralamadaki yeri...

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

20. DWIGHT YORKE

123 gol

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Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

19. NICOLAS ANELKA

125 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

18. ROBBIE KEANE

126 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

17. HEUNG-MIN SON

127 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

16. JIMMY FLOYD HASSELBAINK

127 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

15. ROBIN VAN PERSIE

144 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

14. JAMIE VARDY

145 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

13. TEDDY SHERINGHAM

146 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

12. LES FERDINAND

149 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

11. MICHAEL OWEN

150 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

10. JERMAIN DEFOE

162 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

9. ROBBIE FOWLER

163 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

8. THIERRY HENRY

175 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

7. FRANK LAMPARD

177 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

6. SERGIO AGÜERO

184 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

5. ANDY COLE

187 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

4. MOHAMED SALAH

193 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

3. WAYNE ROONEY

208 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

2. HARRY KANE

213 gol

Premier Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu! Mohamed Salah’ın yeri belli oldu...

1. ALAN SHEARER

260 gol

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör