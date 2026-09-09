Trend Galeri Trend Spor Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sporting ile karşılaşacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılı takımın yıldızı Rafael Leao için ayrı bir önem taşıyor. Portekiz ekibinde yetişen Leao, güvenliğinden endişe duyması sebebiyle sözleşmesini feshetmişti. İşte tüm yaşananlar...

Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 11:06