Trend Galeri Trend Spor Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Sporting ile karşılaşacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılı takımın yıldızı Rafael Leao için ayrı bir önem taşıyor. Portekiz ekibinde yetişen Leao, güvenliğinden endişe duyması sebebiyle sözleşmesini feshetmişti. İşte tüm yaşananlar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 11:06
Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Sporting ile kozlarını paylaşacak.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takımın yeni yıldızı Leao ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

SPORTING'DE YETİŞTİ!

Portekizli oyuncu 9 yaşında Sporting çatısı altına girdi. 10 yıl sonra kulüpten tartışmalı bir şekilde ayrılan oyuncu, 8 yıl aranın ardından eski takımıyla karşı karşıya gelecek.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom'un süper starının Portekiz macerası oldukça ilginç... Son iki yılında A takımında yer aldığı Sporting'in Portekiz Kupası finalinde oynayacağı Deportivo maçından 5 gün önce ortalık karıştı.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

15 Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli taraftar, Alcochete'de bulunan antrenman merkezini bastı ve oyunculara saldırdı.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Saldırı olaylarının ardından aralarında Leao'nun da bulunduğu birçok futbolcu, can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

45 milyon euroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılan oyuncu, Lille'e transfer oldu.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren Leao, 49.5 milyon euro karşılığında Milan'a gitti.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

TAZMİNAT ÖDENDİ!

Ancak Portekiz Spor Tahkim Mahkemesi'nin (TAD), 2020 yılındaki kararında, Sporting'e faiziyle birlikte 19.7 milyon euro ödenmesine hükmedildi.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Leao dışında 8 futbolcu daha aynı şekilde bedelsiz olarak Sporting'den aynı sebeple ayrılmıştı.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

İtalyan ekibi Milan ile bu sezon yollarını ayıran Rafael Leao, 38 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Galatasaray'a imza attı.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Yıldız futbolcu bu akşam ilk kez, yetişip, büyüdüğü takımına karşı rakip olacak.

Rafael Leao 8 yıl sonra Sporting karşısında! Taraftarlar tesisi basmıştı! Akıllara dev tazminat geldi...

Öte yandan, yıldız futbolcunun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao da bugün Sporting'in U23 takımında oynuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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