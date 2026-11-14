Rafael Leao için olay sözler! ‘Futbol onun için öncelik değildi’

Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare, Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao ile ilgili açıklamalarda bulundu Igli Tare, Sky Calcio Unplugged'e yaptığı açıklamalarda Rafael Leao için çarpıcı açıklamalar yaptı. 'BİR İNSAN OLARAK ÇOK DEĞER VERDİM' Rafael Leao'ya insan olarak çok değer verdiğini belirten Igli Tare, 'Leao'ya bir insan olarak gerçekten çok değer verdim ancak kendisinden hep daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncuydu' şeklinde konuştu. Rafael Leao'nun önceliğinin futbol olmadığını vurgulayan Igli Tare, 'Bence futbol artık onun için bir öncelik değildi' sözlerini dile getirdi. Portekizli yıldızın önceliklerine değinen Igli Tare, 'Bence futbol dışındaki hayatı, müzik, moda gibi konular biraz daha ön plandaydı' ifadelerini kullandı. 'BAĞLILIĞINI HİÇBİR ZAMAN SORGULAMADIM' Rafael Leao'nun Milan'a olan bağlılığına parantez açan Igli Tare, 'Ancak Milan'a olan bağlılığını hiçbir zaman sorgulamadım. Önceki performansını sergileyemediği için üzülüyordu' dedi. Igli Tare son olarak şu sözleri dile getirdi: 'Ayrıca çok sayıda fiziksel sorun da yaşadı.' 3 GOLE ETKİ ETTİ Rafael Leao, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti. Galatasaray, Portekizli yıldız için sezon başında 38 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Rafael Leao'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.