Rafael Leao için olay sözler! ‘Futbol onun için öncelik değildi’

"BİR İNSAN OLARAK ÇOK DEĞER VERDİM"

Rafael Leao'ya insan olarak çok değer verdiğini belirten Igli Tare, "Leao'ya bir insan olarak gerçekten çok değer verdim ancak kendisinden hep daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncuydu" şeklinde konuştu.