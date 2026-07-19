Trend Galeri Trend Spor Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Milan forması giyen Rafael Leao'nun Serie A devindeki geleceği henüz netlik kazanmadı. Portekizli yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeniden harekete geçtiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 17:33