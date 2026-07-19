Trend Galeri Trend Spor Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Milan forması giyen Rafael Leao'nun Serie A devindeki geleceği henüz netlik kazanmadı. Portekizli yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeniden harekete geçtiği aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 17:33
Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Serie A devi Milan'da forma giyen Rafael Leao'nun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Portekizli yıldız, transfer döneminin başında Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Rafael Leao'nun transferinde ezeli rakiplerin yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

İLGİ DEVAM EDİYOR

Gianluigi Longari'nin haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rafael Leao ile ilgilendiği aktarıldı.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Rafael Leao'nun beklentilerini karşılayabilecek bir maaş teklifi alması halinde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

27 yaşındaki kanat oyuncusu için Chelsea'nin de ilgisinin bulunduğu vurgulandı.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

CHELSEA ADIM ATMADI

Chelsea'nin ilgisine rağmen henüz transferde somut bir teklifte bulunmadığı belirtildi.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

27 yaşındaki Rafael Leao için Tottenham'ın da ilgisinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Milan, 2019-2020 sezonu başında Rafael Leao için 49 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MİLAN #GALATASARAY #FENERBAHÇE #SERİE A