Rafael Leao’dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Serie A devi Milan'da forma giyen Rafael Leao'nun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldız, transfer döneminin başında Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. Rafael Leao'nun transferinde ezeli rakiplerin yeniden devreye girdiği öne sürüldü. İLGİ DEVAM EDİYOR Gianluigi Longari'nin haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rafael Leao ile ilgilendiği aktarıldı. Rafael Leao'nun beklentilerini karşılayabilecek bir maaş teklifi alması halinde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakabileceği kaydedildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Chelsea'nin de ilgisinin bulunduğu vurgulandı. CHELSEA ADIM ATMADI Chelsea'nin ilgisine rağmen henüz transferde somut bir teklifte bulunmadığı belirtildi. 27 yaşındaki Rafael Leao için Tottenham'ın da ilgisinin bulunduğu öne sürülmüştü. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Milan, 2019-2020 sezonu başında Rafael Leao için 49 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.