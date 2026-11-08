Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

Valencia, LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, Valencia deplasmanında Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı verdi. Arda Güler, Valencia ile oynanan maçta yine sahneye çıktı. FİLELERİ HAVALANDIRDI Arda Güler maçın 36. dakikasında Bellingham'ın çevirdiği topta ağları havalandırdı. İNANILMAZ PERFORMANS Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 14 maça çıktı. Milli oyuncu, bu süreçte 4 kez gol atma başarısı gösterdi. Arda Güler aynı süreçte 6 asist katkısı sundu. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. 21 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.