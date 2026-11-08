Trend Galeri Trend Spor Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanında sahaya çıktı. Real Madrid'de Arda Güler performansıyla yine hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi: 08.11.2026 00:21 Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 00:22
Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

Valencia, LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

Jose Mourinho, Valencia deplasmanında Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı verdi.

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

Arda Güler, Valencia ile oynanan maçta yine sahneye çıktı.

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Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

FİLELERİ HAVALANDIRDI

Arda Güler maçın 36. dakikasında Bellingham'ın çevirdiği topta ağları havalandırdı.

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

İNANILMAZ PERFORMANS

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 14 maça çıktı.

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

Milli oyuncu, bu süreçte 4 kez gol atma başarısı gösterdi.

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

Arda Güler aynı süreçte 6 asist katkısı sundu.

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! İnanılmaz performans

21 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VALENCİA #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #LALİGA