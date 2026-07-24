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Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Romain Molina, Xabi Alonso döneminde yaşanan krizi anlattı.

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Giriş Tarihi: 24.07.2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 18:43
Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

LaLiga devi Real Madrid'de Xabi Alonso'nun görev yaptığı dönemle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Fransız gazeteci Romain Molina, Real Madrid'de Arda Güler'in saf dışı bırakılmak istendiğini dile getirdi.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Romain Molina'nın bu iddiası kısa sürede gündem oldu.

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Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

"EN BÜYÜK SEBEBİ ARDA GÜLER'Dİ"

Real Madrid'de çok sayıda oyuncunun Xabi Alonso'ya karşı olduğunu belirten Romain Molina, "Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrygo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler'di" dedi.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Xabi Alonso'nun Arda Güler'e olan güvenine parantez açan Romain Molina, "Xabi Alonso çünkü Arda Güler'i çok seviyor, ona çok güveniyor ve sürekli ilk 11'de oynatıyordu. Bu yüzden diğer oyuncular Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu" şeklinde konuştu.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Romain Malina son olarak, "Ancak Arda Güler çok sakin bir karakter ve bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri oldu. Milli Takım formasıyla da en iyilerin başında geliyordu. Dolayısıyla hepsi Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu" sözlerini dile getirdi.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

XABI, CHELSEA'YE İSTİYOR

Öte yandan Xabi Alonso yeni takımı Chelsea'ye Arda Güler'i transfer etmek istiyor.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

21 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

20 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#XABİ ALONSO #ARDA GÜLER #REAL MADRİD