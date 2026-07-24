Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

LaLiga devi Real Madrid'de Xabi Alonso'nun görev yaptığı dönemle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Fransız gazeteci Romain Molina, Real Madrid'de Arda Güler'in saf dışı bırakılmak istendiğini dile getirdi. Romain Molina'nın bu iddiası kısa sürede gündem oldu. 'EN BÜYÜK SEBEBİ ARDA GÜLER'Dİ' Real Madrid'de çok sayıda oyuncunun Xabi Alonso'ya karşı olduğunu belirten Romain Molina, 'Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrygo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler'di' dedi. Xabi Alonso'nun Arda Güler'e olan güvenine parantez açan Romain Molina, 'Xabi Alonso çünkü Arda Güler'i çok seviyor, ona çok güveniyor ve sürekli ilk 11'de oynatıyordu. Bu yüzden diğer oyuncular Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu' şeklinde konuştu. Romain Malina son olarak, 'Ancak Arda Güler çok sakin bir karakter ve bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri oldu. Milli Takım formasıyla da en iyilerin başında geliyordu. Dolayısıyla hepsi Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu' sözlerini dile getirdi. XABI, CHELSEA'YE İSTİYOR Öte yandan Xabi Alonso yeni takımı Chelsea'ye Arda Güler'i transfer etmek istiyor. Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 21 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 90 milyon Euro olarak gösteriliyor. 20 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.