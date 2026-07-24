Real Madrid’de Arda Güler için şok iddia! ‘Saf dışı bırakmak istediler’

Romain Malina son olarak, "Ancak Arda Güler çok sakin bir karakter ve bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri oldu. Milli Takım formasıyla da en iyilerin başında geliyordu. Dolayısıyla hepsi Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu" sözlerini dile getirdi.