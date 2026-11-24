Nhaga ile ilgili ise "Nhaga ile ilgili bir düşüncemiz var. Hocayla da görüşmemiz lazım. Hoca uygun görürse G.Saray ile görüşürüz. Bizim takımda iş yapar. G.Saray verirse kiralık olarak kadromuza katmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.