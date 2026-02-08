Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Ozan Ergün'ün düdük çaldığı maçta VAR'da Sarper Barış Saka görev aldı. BARIŞ ALPER AĞLARI SARSTI 19. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Noa Lang ceza sahasına ortasını yaptı. Barış Alper Yılmaz ince dokunuşları ağları sarstı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, ilk asistini yapmış oldu. 42. dakikada Rizespor'da Hojer sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Torreira'nın karşıladığı top bu pozisyonda Laçi'nin önünde kaldı. PENALTI BEKLENTİSİ Laçi'nin şutunda Lucas Torreira'ya çarpan top sağ kanada doğru açıldı. Rizesporlu futbolcular, Lucas Torreira'nın topa elle müdahale ettiği yönünde hakeme penaltı itirazlarında bulundu. Müsabakanın hakemi Ozan Ergün pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. İTİRAZLAR DEVAM ETTİ Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Ozan Ergün oyunun başlamamasını istedi. Rizespor'un penaltı beklediği pozisyon bir süre VAR'da incelendi ancak hakeme izleme tavsiyesi gelmedi. Ozan Ergün gerçekleştirilen inceleme sonrası oyunun yeniden başlamasını istedi.