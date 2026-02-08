Trend Galeri Trend Spor Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın 42. dakikasında Rizespor'un penaltı beklediği pozisyon dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 18:22
Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Ozan Ergün'ün düdük çaldığı maçta VAR'da Sarper Barış Saka görev aldı.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

BARIŞ ALPER AĞLARI SARSTI

19. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Noa Lang ceza sahasına ortasını yaptı. Barış Alper Yılmaz ince dokunuşları ağları sarstı.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, ilk asistini yapmış oldu.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

42. dakikada Rizespor'da Hojer sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Torreira'nın karşıladığı top bu pozisyonda Laçi'nin önünde kaldı.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

PENALTI BEKLENTİSİ

Laçi'nin şutunda Lucas Torreira'ya çarpan top sağ kanada doğru açıldı.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Rizesporlu futbolcular, Lucas Torreira'nın topa elle müdahale ettiği yönünde hakeme penaltı itirazlarında bulundu.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Müsabakanın hakemi Ozan Ergün pozisyonda oyunun devam etmesini istedi.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

İTİRAZLAR DEVAM ETTİ

Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Ozan Ergün oyunun başlamamasını istedi. Rizespor'un penaltı beklediği pozisyon bir süre VAR'da incelendi ancak hakeme izleme tavsiyesi gelmedi.

Rizespor’dan Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Ozan Ergün gerçekleştirilen inceleme sonrası oyunun yeniden başlamasını istedi.