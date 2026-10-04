Roberto Mancini’den Türkiye maçı sözleri! ‘Hafife almak hata olur’

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Roberto Mancini, "Türkiye'nin çok iyi oyunculardan oluşan bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Vincenzo Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürerek çok önemli adımlar attığını düşünüyorum fakat şu an zor bir dönemden geçmekteler" dedi.