Roberto Mancini’den Türkiye maçı sözleri! ‘Hafife almak hata olur’

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. maçında Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesi konuştu. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Roberto Mancini, 'Türkiye'nin çok iyi oyunculardan oluşan bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Vincenzo Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürerek çok önemli adımlar attığını düşünüyorum fakat şu an zor bir dönemden geçmekteler' dedi. Roberto Mancini, 'Önemli oyunculardan yoksun olarak çıkacaklar ama yine de zor bir maç olacak' diyerek sözlerini sürdürdü. Türkiye'nin kolay bir rakip olmadığını vurgulayan Roberto Mancini, 'Yapılmaması gereken hata, Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmektir. Türkiye'nin Belçika mağlubiyetinden geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Onları hafife almak hata olur' açıklamasını yaptı.