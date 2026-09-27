Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Yeniden Türkiye'de sahaya çıkacak olması ile ilgili Roberto Mancini, 'Türkiye'ye dönmek benim için her zaman çok büyük bir mutluluk. Burada güzel anılarım oldu' dedi. İtalya'da Roberto Mancini'den Türkiye maçı açıklaması! Vincenzo Montella'nın performansına dikkat çeken Roberto Mancini, 'Montella şu ana kadar Türkiye Milli Takımı'yla çok başarılı işler gerçekleştirdi. Kendisini kutluyorum, gerçekten çok başarılı bir teknik adam' şeklinde konuştu. 'SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ' A Milli Futbol Takımı ile oynanacak maça dair Roberto Mancini, 'Türkiye Milli Takımı da başarılı oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Tabii ki zorlu bir maç olacak, güzel bir maç olacak ama biz de sahaya kazanmak için çıkacağız' ifadelerini kullandı. 10 oyuncuyu Türkiye maçı kadrosuna dahil etmemesine dair Roberto Mancini, '10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak' dedi. Türkiye'nin iyi bir takım olduğunun altını çizen Roberto Mancini, 'Türkiye gerçekten iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha kaliteli hale getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz' sözlerini dile getirdi. BASTONI SÖZLERİ Bastoni'nin durumuna dair soruya Roberto Mancini, 'Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız' cevabını verdi. A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci maçı yarın saat 21.45'te başlayacak. ATV'DEN YAYINLANACAK Türkiye ile İtalya arasındaki heyecan dolu müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.