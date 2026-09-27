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Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 19:05
Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

Yeniden Türkiye'de sahaya çıkacak olması ile ilgili Roberto Mancini, "Türkiye'ye dönmek benim için her zaman çok büyük bir mutluluk. Burada güzel anılarım oldu" dedi.

İtalya'da Roberto Mancini'den Türkiye maçı açıklaması!

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

Vincenzo Montella'nın performansına dikkat çeken Roberto Mancini, "Montella şu ana kadar Türkiye Milli Takımı'yla çok başarılı işler gerçekleştirdi. Kendisini kutluyorum, gerçekten çok başarılı bir teknik adam" şeklinde konuştu.

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

"SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımı ile oynanacak maça dair Roberto Mancini, "Türkiye Milli Takımı da başarılı oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Tabii ki zorlu bir maç olacak, güzel bir maç olacak ama biz de sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

10 oyuncuyu Türkiye maçı kadrosuna dahil etmemesine dair Roberto Mancini, "10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak" dedi.

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

Türkiye'nin iyi bir takım olduğunun altını çizen Roberto Mancini, "Türkiye gerçekten iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha kaliteli hale getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz" sözlerini dile getirdi.

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

BASTONI SÖZLERİ

Bastoni'nin durumuna dair soruya Roberto Mancini, "Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız" cevabını verdi.

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci maçı yarın saat 21.45'te başlayacak.

Roberto Mancini’den Türkiye’ye dönüş sözleri! Montella yorumu

ATV'DEN YAYINLANACAK

Türkiye ile İtalya arasındaki heyecan dolu müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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