Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Belçikalı golcüyle birlikte Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncunun forma numarası da belli oldu. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 12:48
SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Cihan Kamer törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk. Sevgili Lukaku'yla 10-15 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu? Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik. Doğru oyuncuları kazandırmak için Aziz Yıldırım beni görevlendirdi ve benim de işim bu. 2-3 kez kontrol ettirmeden oyuncu transferine izin vermem! Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçti. Sonra Türkiye'de de kontrolden geçti. Sapasağlam Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali var, Vedat Muriqi de olduğu gibi... Lukaku'da da böyle."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Cihan Kamer: "Eğer gerekir ve arzu ettiğimiz bir oyuncu olursa U23 oyunculardan gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz.."

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Oğuz Çetin ise şu açıklamaları yaptı: "Çok iyi bir takıma sahibiz, çok değerli oyuncularımız var. Bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Başkanımızın vizyonu ve takımdaşlık içerisinde iş bölümü yaparak transferleri gerçekleştirdik. Çok önemli transferler yaptık. Dünyanın bildiği Romelu Lukaku'yu da aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Takımımız daha da güçlendi.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

İsmail Hoca ile 1988'den itibaren takım arkadaşlığı yaptım ve yıllarımı beraber geçirdim. Son iki aydır İsmail Kartal gerçeğini tanıyorum. Onu daha yakından tanıdıkça nasıl donanımlı olduğunu ve takımın nasıl idare edilmesi gerektiğini yaşıyorum. Oyuncuları geliştirebiliyorsa, çok kısa sürede algılamalarını sağlayıp, büyük Fenerbahçe taraftarının beklentilerini karşılayacak oyun oynatıyorsa, Fenerbahçeliliğini de çok rahat görebiliyorum.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Romelu Lukaku'nun tüm ölçümlerini yaptık. Sezona yeni başlıyor gibi onu fiziksel olarak hazır duruma getirmek için programlar yapıldı. İsmail Hoca ekibi ve benim nezdimde gerekenler yapılacak. Çok ciddi programları uygulamaya başladık. Hem onu koruyacağız hem de çok kısa sürede maçlara çıkmasını sağlayacağız. Böylesine büyük bir transferi yaptığımız için yönetime çok teşekkür ederim. Romelu ile olmanın da keyfini yaşıyorum.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

LUKAKU'NUN HAZIR OLMA SÜRECİ

Zorlu bir süreçten geçti. Fiziksel gelişimi için mucize yaratamayız. Daha güçlü hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Takımla ritmini yakalamasını süreç gerekli. 4-6 haftalık süreçte takıma uyumunu hissettirecek."

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

LUKAKU'NUN AÇIKLAMALARI

Romelu Lukaku: "Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum. Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Önemli olan Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Konu bireysel değil, Fenerbahçe! Oynadığımız futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteğini ve arzusun da görebiliyorum. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Ben de mükemmel şekilde adapte olmak ve performansımı ortaya koymak istiyorum.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Hocamız ve teknik ekip de harika. Yakın zamanda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. En kısa sürede statta taraftarlarla buluşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olmak benim için mutluluk.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

"İKİNCİ EVİM"

Türkiye benim ikinci evim. 30 yaşından sonra, babam gibi Türkiye'ye geldim. Arkadaşlarımdan %50'si Türk! Böyle bakınca, buraya gelmem kaçınılmaz oluyor. Çocukken de buradaydım. Kardeşim de burada oynadı.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Babamın son golü de buradaydı. Fenerbahçe'ye karşı atmıştı diye hatırlıyorum... Milli Takım'daki son maçım da buradaydı, bu statta oynamıştım. Benim ihtiyacım olan şey bu, kendime de bunu söyledim. Fenerbahçe'nin çok güçlü vizyonu var, benim de hedeflerim var. Kazanmak isterim, kaybetmeyi sevmem! Fenerbahçe ile hedeflerimiz örtüşüyor.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

"GELMEDEN ÖNCE GÖRÜŞTÜM"

Milan Skriniar ile gelmeden görüştüm. Matteo Guendouzi ile geldikten sonra görüştük. Nathan Ake, N'Golo Kante ile konuştuk. Tanıdığım Türk oyuncular da var. Dün akşam yemek yedik ve geçen sezon, kulüp hakkında bir şeyler anlattılar. Takımda çok iyi atmosfer var. Arkadaşlarımda da aynı hırsı görüyorum. Her maçı final olarak devam etmeliyiz. Böyle yaparsak, hedeflerimizi gerçekleştiririz.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

İsmail Kartal'ın çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Benden beklentilerini anlattı. Bu dürüstlük benim için önemli. 15-20 dakika konuştuk, beklentilerini söyledi. Ne istediğini net anlattı ve ben de anladım. Takımla oynamak için sabırsızlanıyorum.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

"BEN SAKAT DEĞİLİM!"

4-6 hafta bence fazla (gülerek). %100 olarak hissediyorum. Dün takımla çalıştım. 5-6 günlük programım var, gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum. 4-6 hafta uzun, ben sakat değilim! Fit durumdayım.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncu var. Çok büyük bir kulüpteyiz, beklentilerin yüksek olması normal. Bütün kulvarlarda en iyisini ortaya koymalıyız. En iyisi de başarılı olmak ve kupaları almaktır. Zihniyet önemli, yani istek ve arzu...

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Süper Lig'de de asla konsantrasyonu düşürmeden devam etmeliyiz. Çünkü lig uzun bir maraton. Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtmalıyız. Zaten bu yüzden futbolcu olduk ve Fenerbahçe'deyiz.

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bunlar kaçınılmaz! Takımda çok karakterli oyuncular var. Karakter ve ortaya koyacağımız ruhla iyi bir iş çıkarabiliriz. Soyunma odasındaki birliktelikle her maçı kazanmalıyız."

SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

1+1 yıllık sözleşme imzalanan Romelu Lukaku, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ROMELU LUKAKU #OĞUZ ÇETİN #FENERBAHÇE