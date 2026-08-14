SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...

LUKAKU'NUN AÇIKLAMALARI

Romelu Lukaku: "Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum. Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var.