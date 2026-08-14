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SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...
SON DAKİKA! Romelu Lukaku imzayı attı! Forma numarası belli oldu | Transfer için flaş itiraflar...
Son Dakika Haberi: Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Belçikalı golcüyle birlikte Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncunun forma numarası da belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 12:48