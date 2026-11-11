Trend Galeri Trend Spor Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi belli oldu. Fenerbahçeli yıldız Romelu Lukaku listede kendine yer buldu. Transfermarkt verilerine göre en pahalı 25 transferi sizler için derledik.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:28
Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

Dünya futbol tarihinin en pahalı 25 transferi açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku hazırlanan listede dikkat çekti. En pahalı 25 transfer arasında şaşırtan isimler kendisine yer buldu. İşte futbol tarihinin en pahalı 25 transferi…

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

1- Neymar | Paris Saint Germain | 222 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

2- Kylian Mbappe | Paris Saint Germain | 180 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

3- Ousmane Dembele | Barcelona | 148 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

4- Enzo Fernandez | Manchester City | 145 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

5- Alexander Isak | Liverpool | 145 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

6- Morgan Rogers | Chelsea | 138 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

7- Elliot Anderson | Manchester City | 135 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

8- Philippe Coutinho | Barcelona | 135 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

9- Joao Felix | Atletico Madrid | 127 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

10- Jude Bellingham | Real Madrid | 127 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

11- Yan Diomande | Real Madrid | 125 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

12- Bradley Barcola | Liverpool | 125 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

13- Florian Wirtz | Liverpool | 125 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

14- Enzo Fernandez | Chelsea | 121 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

15- Eden Hazard | Chelsea | 120 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

16- Antoine Griezmann | Barcelona | 120 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

17- Jack Grealish | Manchester City | 117 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

18- Cristiano Ronaldo | Juventus | 117 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

19- Declan Rice | Arsenal | 116 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

20- Moises Caicedo | Chelsea | 116 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

21- Romelu Lukaku | Chelsea | 113 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

22- Sandro Tonali | Tottenham | 108 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

23- Paul Pogba | Manchester United | 105 milyon Euro

Romelu Lukaku listeyi darmadağın etti! Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi

24- Gareth Bale | Real Madrid | 101 milyon Euro