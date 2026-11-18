Birlikte oynadığım harika takım arkadaşlarıma her zaman minnettar olacağım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Beni daha iyisini yapmaya teşvik eden ve takıma katkı sağlayacağıma güvenen tüm teknik direktörlerime de teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuktu ve her anının tadını çıkardım.