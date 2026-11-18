Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'na vedasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınından HLN'de yer alan habere göre; Lukaku, bırakma kararını İtalya maçından önce verdi. Bununla birlikte teknik direktör Mark van Bommel kararı daha sonra öğrendi. Lukaku'nun, Türkiye maçında yedek kalacağını öğrenmesinin ardından sakatlığını öne sürdüğü ve çok ciddi bir durumu olmamasına rağmen takımla seyahat etmediği iddia edildi. Haberde İtalya maçında oyuna gireceği iletildiğinde bunu reddettiği de yer aldı. LUKAKU'NUN VEDA AÇIKLAMASI Belçikalı oyuncu yaptığı veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Bu 16 yıl boyunca millî takım için elimden gelen her şeyi yaptım. Yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Birlikte oynadığım harika takım arkadaşlarıma her zaman minnettar olacağım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Beni daha iyisini yapmaya teşvik eden ve takıma katkı sağlayacağıma güvenen tüm teknik direktörlerime de teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuktu ve her anının tadını çıkardım. Belçikalı taraftarlara da takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ülkemi dört Dünya Kupası'nda ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettiğim için gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Millî takım kariyerimi burada noktalama kararımla barışığım. Harikaydı. Çok keyifliydi. Minnettarım. Teşekkür ederim.' Belçika A Milli Futbol Takımı'na 154 kez seçilen, 135 maçta forma giyen ve 94 gol atan Lukaku, alt yaş kategorilerinde ise U-21'de 5 maçta 1 gol, U-18'de 1 maç, U-15'te ise 4 maçta 1 gol atma başarılarını gösterdi.