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Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

Serie C ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzalayan Ronaldinho, 11 yıl sonra ilk kez sahada boy gösterdi. 46 yaşındaki Brezilyalı yıldız dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 20:30
Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından Serie C ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzalamıştı.

Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

Brezilyalı orta saha, 11 yıl sonra ilk maçına Forli karşısında çıktı.

Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

Ronaldinho, profesyonel kariyerinde son maçına Eylül 2015'te Fluminense formasıyla çıkmıştı.

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Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

EK TRİBÜN KURULDU

Ronaldinho'ya olan yoğun ilgi nedeniyle stadyumda ek tribün kuruldu.

Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

Futbolculuk kariyerine Gremio'da başlayan Ronaldinho daha sonra Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico-Mg, Queretaro ve Fluminense forması giymişti.

Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR

İşte Ronaldinho'nun 11 yıl sonra yeşil sahalara döndüğü o anlar…

Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı
Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı
Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı
Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı
Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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