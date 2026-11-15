Ronaldinho futbola geri döndü! 11 yıl sonra ilk maçına çıktı

Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından Serie C ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı orta saha, 11 yıl sonra ilk maçına Forli karşısında çıktı. Ronaldinho, profesyonel kariyerinde son maçına Eylül 2015'te Fluminense formasıyla çıkmıştı. EK TRİBÜN KURULDU Ronaldinho'ya olan yoğun ilgi nedeniyle stadyumda ek tribün kuruldu. Futbolculuk kariyerine Gremio'da başlayan Ronaldinho daha sonra Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico-Mg, Queretaro ve Fluminense forması giymişti. İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR İşte Ronaldinho'nun 11 yıl sonra yeşil sahalara döndüğü o anlar...