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Roy Keane'den çarpıcı sözler: Altay Bayındır'ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…
Roy Keane'den çarpıcı sözler: Altay Bayındır'ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…
Son dakika haberi: Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı maçta Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 4-1 yenildi. Altay Bayındır'ın performansı Ada'da tepkilere neden olurken, Roy Keane 27 yaşındaki eldiven için çarpıcı sözler söyledi. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'ın bugünkü paylaşımı da taraftarlardan tepki gördü. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:14