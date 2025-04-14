Trend Galeri Trend Spor Roy Keane'den çarpıcı sözler: Altay Bayındır'ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…

Roy Keane'den çarpıcı sözler: Altay Bayındır'ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…

Son dakika haberi: Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı maçta Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 4-1 yenildi. Altay Bayındır'ın performansı Ada'da tepkilere neden olurken, Roy Keane 27 yaşındaki eldiven için çarpıcı sözler söyledi. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'ın bugünkü paylaşımı da taraftarlardan tepki gördü. İşte haberin detayları…

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Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:14
Roy Keane’den çarpıcı sözler: Altay Bayındır’ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk 11'de çıktığı maçta Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 4-1 mağlup oldu.

Roy Keane’den çarpıcı sözler: Altay Bayındır’ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…

Ev sahibi ekip, St. James' Park'ta Sandro Tonali'nin golüyle 24. dakikada öne geçerken Manchester United, Alejandro Garnacho'nun 37. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.

Roy Keane’den çarpıcı sözler: Altay Bayındır’ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…

İkinci yarıda Newcastle United'da sahneye çıkan Harvey Barnes 49 ve 64. dakikalarda attığı iki golle yıldızlaşırken, Bruno Guimaraes, 77. dakikada takımının 4. golünü kaydetti.

Roy Keane’den çarpıcı sözler: Altay Bayındır’ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…

Sahadan 4-1 galip ayrılan Newcastle United 56 puanla 4. sıraya yükselirken, 38 puanlı Manchester United ise 14. sırada bulunuyor.

Roy Keane’den çarpıcı sözler: Altay Bayındır’ın performansı ortalığı karıştırdı! Doğum günü kutlaması taraftarları çıldırttı…

Bu sezon Manchester United formasıyla ilk Premier Lig maçına çıkan Altay Bayındır, sezonun 7. resmi karşılaşmasında görev aldı.