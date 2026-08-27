Ruben Amorim’den Rafael Leao itirafı! “Her şeyi açıklarım”

"HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM"

Leao'nun Milan'da kalması halinde takımın önemli isimlerinden biri olup olamayacağı yönündeki soruya Amorim, "Bu soruyu anlıyorum ancak transfer dönemi kapandıktan sonra, beş gün içinde bu konuyu konuşacağız. Şu anda bu mesele hakkında konuşmak benim için zor. Fakat bir sonraki basın toplantısında her şeyi açıklayacağıma söz veriyorum." şeklinde cevap verdi.