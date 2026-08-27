Ruben Amorim’den Rafael Leao itirafı! “Her şeyi açıklarım”

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Rafael Leao için bir transfer açıklaması daha geldi. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Rafael Leao'nun Venezia maçında forma giyemeyeceğini açıklayan Amorim, şu ifadeleri kullandı: 'Leao yalnızca bir kez antrenman yaptı. Şu anda doğru fiziksel durumda değil ve bu nedenle maçta olmayacak. Geri kalan konular için transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğiz. Beş gün sonra oturup konuşacağız.' 'HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM' Leao'nun Milan'da kalması halinde takımın önemli isimlerinden biri olup olamayacağı yönündeki soruya Amorim, 'Bu soruyu anlıyorum ancak transfer dönemi kapandıktan sonra, beş gün içinde bu konuyu konuşacağız. Şu anda bu mesele hakkında konuşmak benim için zor. Fakat bir sonraki basın toplantısında her şeyi açıklayacağıma söz veriyorum.' şeklinde cevap verdi. Amorim, 'Leao çok büyük bir futbolcu. Daha önce de doğru zihniyete sahip olması halinde dünyanın bütün takımlarında oynayabileceğini söylemiştim. Ancak ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu zihniyet.' dedi. Oyuncunun geleceği için ise genç teknik adam, 'Futbolda bazen başka bir yere gitmek daha iyidir. Biz de şu anda tam olarak böyle bir durumun içindeyiz.' ifadelerini kullandı. G.SARAY'IN TEKLİFİ Galatasaray, bir süredir Portekizli yıldızın transferi için görüşmelerde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, 27 yaşındaki futbolcu ile maaş ve sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan kulübüne yaptığı teklifi de 45 milyon Euro'ya yükselttiği ve Milan ile de büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. ASTON VILLA DA İSTİYOR Galatasaray anlaşmayı tamamlamak için bastırırken, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa da devreye girdi. İtalyan basınına yansıya haberlerde; Ada temsilcisinin ilk etapta düşük bulunan transfer teklifini revize ettiği ve 45 milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia edildi. SON KARARI LEAO VERECEK Şu anda masada Aston Villa ve Galatasaray'ın teklifinin olduğu belirtilirken, son kararı Portekizli oyuncunun vereceği iddia edildi. LEAO'NUN PERFORMANSI 1,88 boyundaki kanat forvet, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıktı. 1,968 dakika süre alan Rafael Leao, söz konusu karşılaşmalarda rakip takım ağlarını 10 kez sarsarken, 3 de asist kaydetti. Portekiz Milli Takımı ile şimdiye de 49 müsabakada görev alan Leao, 6 gol 8 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt verilerine göre Portekizli hücum oyuncusunu güncel piyasa değeri ise 50 milyon Euro olarak gösteriliyor. Leao'nun İtalya Serie A devi Milan ile mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.