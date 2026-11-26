Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler asist krallığı yarışını salladı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi asist krallığı yarışı ve Arda Güler'in listedeki yeri… 18- Joao Neves | Paris Saint Germain | 3 asist 17- Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3 asist 16- Maghnes Akliouche | Paris Saint Germain | 3 asist 15- Rio Ngumoha | Liverpool | 3 asist 14- Donyell Malen | Roma | 3 asist 13- Carlos Forbs | Club Brugge | 3 asist 12- Harry Kane | Bayern Münih | 3 asist 11- Iliman Ndiaye | Manchester City | 3 asist 10- Ayoze Perez | Villarreal | 3 asist 9- Yvan Dibango | LASK | 3 asist 8- Matias Soule | Roma | 3 asist 7- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | 3 asist 6- Kostas Tsimikas | Liverpool | 3 asist 5- Zlatko Tripic | Viking | 3 asist 4- Brahim Diaz | Real Madrid | 4 asist 3- Lamine Yamal | Barcelona | 4 asist 2- Nico Paz | Como | 5 asist 1- Arda Güler | Real Madrid | 5 asist