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Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Lyon'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, 1-1 biten eşleşmenin rövanşında, Fransa'dan Devler Ligi hasretini bitirek dönmeyi hedefliyor. Peki Lyon-Fenerbahçe mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 26.08.2026 00:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 07:13