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Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Lyon'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, 1-1 biten eşleşmenin rövanşında, Fransa'dan Devler Ligi hasretini bitirek dönmeyi hedefliyor. Peki Lyon-Fenerbahçe mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 26.08.2026 00:42 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 07:13
Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olimpik Lyon ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Park Olympique Lyonnais stadında oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Fransız hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği kritik karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

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Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

17 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, 1-1'in rövanşında kazanarak, 17 yıllık Devler Ligi hasretine son vermeyi arzuluyor.

Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmesi için rakibini yenmesi gerekiyor. Beraberlik halinde maç uzatmalara, eşitlik bozulmazsa da penaltılara gidilecek.

Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK

Lyon'un galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yoluna devam edecek.

Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007- 2008'de çeyrek final oynayarak elde etti.

Şampiyonlar Ligi Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

Lyon XI: Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda

Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Nene, Vedat

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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