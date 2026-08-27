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Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listeyi salladı...
Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listeyi salladı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için kura günü geldi çattı. 19 yıl aradan sonra iki Türk takımının yer alacağı Devler Ligi'nde en çok gol atan oyuncuları derledik. Listede Süper Lig'de forma giyen yıldız isim de yer almayı başardı. İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:53