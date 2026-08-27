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Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listeyi salladı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için kura günü geldi çattı. 19 yıl aradan sonra iki Türk takımının yer alacağı Devler Ligi'nde en çok gol atan oyuncuları derledik. Listede Süper Lig'de forma giyen yıldız isim de yer almayı başardı. İşte zirvenin sahibi...

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Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:53
Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimlerini bir araya getirdik... Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en az 30 ve üstü gol atan oyuncular. 100 golü geçen sadece 3 oyuncu var...

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

31. KAKA - 30 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

30. SAMUEL ETO'O - 30 GOL

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Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

29. WAYNE ROONEY - 30 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

28. ARJEN ROBBEN - 31 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

27. LUIS SUAREZ - 31 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

26. FERNANDO MORIENTES - 33 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

25. GERD MÜLLER - 34 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

24. EDINSON CAVANI - 35 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

23. FERENC PUSKAS - 36 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

22. SERGIO AGUERO - 41 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

21. ALESSANDRO DEL PIERO - 42 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

20. NEYMAR - 43 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

19. ANTOINE GRIEZMANN - 44 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

18. DIDIER DROGBA - 44 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

17. EUSEBIO - 46 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

16. FILIPPO INZAGHI - 47 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

15. ANDRIY SHEVCHENKO - 48 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

14. ZLATAN IBRAHIMOVIC - 49 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

13. ALFREDO DI STEFANO - 49 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

12. MUHAMMED SALAH - 50 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

11. THIERRY HENRY - 50 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

10. THOMAS MÜLLER - 54 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

9. HARRY KANE - 54 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeyi salladı...

8. RUUD VAN NISTELROOY - 56 GOL