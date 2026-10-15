Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sona erdi. Dev maçların ardından gol krallığı yarışı da nefesleri kesmeye devam etti. İşte listenin en tepesindeki oyuncu...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 10:25
Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı sürüyor. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları ön plana çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum…

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

17- Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

16- Marc Bartra | Real Betis | 2 gol

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

15- Karim Adeyemi | Barcelona | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

14- Raphinha | Barcelona | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

13- Danijel Sturm | Slavia Prag | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

12- Santiago Mourino | Slavia Prag | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

11- Luis Suarez | Sporting | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

10- Michael Olise | Bayern Münih | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

9- Lautaro Martinez | Inter | 2 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

8- Nicolas Jackson | Aston Villa | 3 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

7- Bradley Barcola | Liverpool | 3 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

6- Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

5- Harry Kane | Bayern Münih | 3 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

4- Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | 3 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

3- Erling Haaland | Manchester City | 4 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

2- Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 gol

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

1- Ermedin Demirovic | Stuttgart | 4 gol

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #BARCELONA #SLAVİA PRAG #BAYERN MÜNİH #SERHOU GUİRASSY #BORUSSİA DORTMUND #REAL BETİS #ERLİNG HAALAND