Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı sürüyor. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları ön plana çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum… 17- Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 gol 16- Marc Bartra | Real Betis | 2 gol 15- Karim Adeyemi | Barcelona | 2 gol 14- Raphinha | Barcelona | 2 gol 13- Danijel Sturm | Slavia Prag | 2 gol 12- Santiago Mourino | Slavia Prag | 2 gol 11- Luis Suarez | Sporting | 2 gol 10- Michael Olise | Bayern Münih | 2 gol 9- Lautaro Martinez | Inter | 2 gol 8- Nicolas Jackson | Aston Villa | 3 gol 7- Bradley Barcola | Liverpool | 3 gol 6- Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 gol 5- Harry Kane | Bayern Münih | 3 gol 4- Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | 3 gol 3- Erling Haaland | Manchester City | 4 gol 2- Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 gol 1- Ermedin Demirovic | Stuttgart | 4 gol