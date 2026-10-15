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Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı alev aldı! Zirvede büyük sürpriz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sona erdi. Dev maçların ardından gol krallığı yarışı da nefesleri kesmeye devam etti. İşte listenin en tepesindeki oyuncu...

Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 10:25