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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken, Fenerbahçe evinde konuk ettiği Liverpool'u 3-2'lik skorla devirdi. UEFA, oynanan maçların ardından haftanın 11'ini açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 19:50