Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken, Fenerbahçe evinde konuk ettiği Liverpool'u 3-2'lik skorla devirdi. UEFA, oynanan maçların ardından haftanın 11'ini açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 19:50
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Liverpool'u 3-2'lik skorla devirdi. UEFA, oynanan maçların ardından haftanın 11'ini açıkladı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Douvikas - Como

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Botheim - Viking

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Batrakov - Galatasaray

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Gabri Veiga - Porto

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Fabian Ruiz - PSG

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Enzo Fernandez - Manchester City

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Archie Brown - Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Gabriel - Arsenal

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Bisseck - Inter

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Jorgensen - LASK

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

Sommer - Club Brugge

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası...

İŞTE HAFTANIN 11'İ

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör