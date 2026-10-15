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Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Bu maçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 00:23
Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Galatasaray - Barcelona ve Aston Villa - Fenerbahçe maçlarının ardından son durum belli oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

1. PSG — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

2. Barcelona — 6 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

3. Aston Villa — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

4. Stuttgart — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

5. Liverpool — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

6. Sporting Lizbon — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

7. Arsenal — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

8. Real Madrid — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

9. Real Betis — 6 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

10. Bayern Münih — 4 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

11. Shakhtar Donetsk — 4 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

12. Como — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

13. Manchester United — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

14. Villarreal — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

15. Atletico Madrid — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

16. Club Brugge — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

17. Manchester City — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

18. Borussia Dortmund — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

19. Lens — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

20. AEK — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

21. RB Leipzig — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

22. Sabah — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

23. Feyenoord — 3 puan

Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

24. Bodø/Glimt — 3 puan