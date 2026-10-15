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Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Bu maçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2026 00:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 00:23