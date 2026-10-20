Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi'nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...

Şampiyonlar Ligi'nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda maçlara ev sahipliği yapan 36 farklı stadyum sıralandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını oynayacağı rakiplerinin statlarının kapasiteleri ortaya çıktı. İşte Devler Ligi'nin en büyük statları...

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Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 17:25
Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonda kullanılan 36 stadyum ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak stat kapasiteleri dudak uçuklattı.

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en büyük stadyumları…

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Real Madrid | Santiago Bernabeu | Kapasite: 83.186

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | Kapasite: 81.365

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Inter | Giuseppe Meazza | Kapasite: 75.923

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Bayern Münih | Allianz Arena | Kapasite: 75.000

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Manchester United | Old Trafford | Kapasite: 74.879

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Real Betis | La Cartuja | Kapasite: 71.374

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Roma | Roma Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 70.634

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Atletico Madrid | Riyadh Air Metropolitano | Kapasite: 70.460

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Barcelona | Spotify Camp Nou | Kapasite: 62.657

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Liverpool | Anfield Road | Kapasite: 61.276

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Manchester City | Etihad Stadyumu | Kapasite: 61.000

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Arsenal | Emirates Stadyumu | Kapasite: 60.704

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Stuttgart | MHP Arena | Kapasite: 60.449

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Napoli | Diego Armando Maradona Stadyumu | Kapasite: 54.726

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Galatasaray | RAMS Park | Kapasite: 53.978

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Sporting Lizbon | Jose Alvalade Stadyumu | Kapasite: 52.095

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Lille | Decathlon Arena | Kapasite: 50.186

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Porto | Dragao Stadyumu | Kapasite: 50.033

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Paris Saint Germain | Parc des Princes | Kapasite: 48.583

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Feyenoord | De Kuip | Kapasite: 47.500

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Fenerbahçe | Chobani Stadyumu | Kapasite: 47.430

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

RB Leipzig | Red Bull Arena | Kapasite: 47.069

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Aston Villa | Villa Park | Kapasite: 43.205