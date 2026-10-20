Şampiyonlar Ligi’nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri...

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonda kullanılan 36 stadyum ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak stat kapasiteleri dudak uçuklattı.