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Şampiyonlar Ligi'nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...
Şampiyonlar Ligi'nin en büyük stadyumu açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda maçlara ev sahipliği yapan 36 farklı stadyum sıralandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını oynayacağı rakiplerinin statlarının kapasiteleri ortaya çıktı. İşte Devler Ligi'nin en büyük statları...
Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 17:25