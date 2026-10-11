Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en değerli kaleciler belli oldu. Hazırlanan listede Türk kaleciler Uğurcan Çakır ile Berke Özer de yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 17:04
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli kalecileri listesi yenilendi. Galatasaray'dan Uğurcan Çakır ile Lille'den Berke Özer listede ön plana çıktı. Şampiyonlar Ligi'nin en değerli kalecileri listesini sizler için derledik. İşte Devler Ligi'nin en değerli kalecileri…

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

1- Joan Garcia | Barcelona | 45 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

2- Gianluigi Donnarumma | Manchester City | 45 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

3- Diogo Costa | Porto | 40 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

4- Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 40 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

5- Senne Lammens | Manchester United | 35 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

6- Mile Svilar | Roma | 35 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

7- Robin Risser | Lens | 30 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

8- Zion Suzuki | Aston Villa | 30 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

9- Matvey Safonov | Paris Saint Germain | 30 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

10- David Raya | Arsenal | 30 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

11- Giorgi Mamardashvili | Liverpool | 28 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

12- Lucas Chevalier | Paris Saint Germain | 22 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

13- Jonas Urbig | Bayern Münih | 18 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

14- Maarten Vandevoordt | RB Leipzig | 15 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

15- Robert Sanchez | Como | 15 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

16- Vanja Milinkovic Savic | Napoli | 15 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

17- Jan Oblak | Atletico Madrid | 15 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

18- Alisson Becker | Liverpool | 15 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

19- Thibaut Courtois | Real Madrid | 15 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

20- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 13 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

21- Luiz Junior | Villarreal | 12 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

22- Berke Özer | Lille | 12 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

23- Andriy Lunin | Real Madrid | 12 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

24- Dennis Seimen | Stuttgart | 10 milyon Euro