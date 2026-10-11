Şampiyonlar Ligi’nin en değerli kalecileri! Uğurcan Çakır ve Berke Özer damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli kalecileri listesi yenilendi. Galatasaray'dan Uğurcan Çakır ile Lille'den Berke Özer listede ön plana çıktı. Şampiyonlar Ligi'nin en değerli kalecileri listesini sizler için derledik. İşte Devler Ligi'nin en değerli kalecileri... 1- Joan Garcia | Barcelona | 45 milyon Euro 2- Gianluigi Donnarumma | Manchester City | 45 milyon Euro 3- Diogo Costa | Porto | 40 milyon Euro 4- Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 40 milyon Euro 5- Senne Lammens | Manchester United | 35 milyon Euro 6- Mile Svilar | Roma | 35 milyon Euro 7- Robin Risser | Lens | 30 milyon Euro 8- Zion Suzuki | Aston Villa | 30 milyon Euro 9- Matvey Safonov | Paris Saint Germain | 30 milyon Euro 10- David Raya | Arsenal | 30 milyon Euro 11- Giorgi Mamardashvili | Liverpool | 28 milyon Euro 12- Lucas Chevalier | Paris Saint Germain | 22 milyon Euro 13- Jonas Urbig | Bayern Münih | 18 milyon Euro 14- Maarten Vandevoordt | RB Leipzig | 15 milyon Euro 15- Robert Sanchez | Como | 15 milyon Euro 16- Vanja Milinkovic Savic | Napoli | 15 milyon Euro 17- Jan Oblak | Atletico Madrid | 15 milyon Euro 18- Alisson Becker | Liverpool | 15 milyon Euro 19- Thibaut Courtois | Real Madrid | 15 milyon Euro 20- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 13 milyon Euro 21- Luiz Junior | Villarreal | 12 milyon Euro 22- Berke Özer | Lille | 12 milyon Euro 23- Andriy Lunin | Real Madrid | 12 milyon Euro 24- Dennis Seimen | Stuttgart | 10 milyon Euro 25- Josep Martinez | Inter | 10 milyon Euro