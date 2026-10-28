Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli on numaraları listesi güncellendi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, listede üst sıralarda yer aldı. İşte o liste...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:26
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen on numaralar içinde en değerli 15 oyuncu belli oldu. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler hazırlanan listeye damga vurdu. En değerli oyuncular listesinin zirvesindeki isim ortaya çıktı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en değerli on numaraları…

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

15- Ismael Saibari | Bayern Münih | 55 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

15- Martin Baturina | Como | 55 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

12- Dani Olmo | Barcelona | 60 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

12- Eberechi Eze | Arsenal | 60 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

12- Lennart Karl | Bayern Münih | 60 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

10- Phil Foden | Manchester City | 65 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

10- Johan Manzambi | Aston Villa | 65 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

7- Martin Odegaard | Arsenal | 80 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

7- Nico Paz | Como | 80 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

6- Florian Wirtz | Liverpool | 85 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

4- Dominik Szoboszlai | Liverpool | 100 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

4- Arda Güler | Real Madrid | 100 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

2- Fermin Lopez | Barcelona | 110 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

2- Rayan Cherki | Manchester City | 110 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

1- Jude Bellingham | Real Madrid | 160 milyon Euro

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#REAL MADRİD #ARDA GÜLER #BARCELONA #ARSENAL #BAYERN MÜNİH