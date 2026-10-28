Şampiyonlar Ligi’nin en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı...

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen on numaralar içinde en değerli 15 oyuncu belli oldu. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler hazırlanan listeye damga vurdu. En değerli oyuncular listesinin zirvesindeki isim ortaya çıktı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en değerli on numaraları… 15- Ismael Saibari | Bayern Münih | 55 milyon Euro 15- Martin Baturina | Como | 55 milyon Euro 12- Dani Olmo | Barcelona | 60 milyon Euro 12- Eberechi Eze | Arsenal | 60 milyon Euro 12- Lennart Karl | Bayern Münih | 60 milyon Euro 10- Phil Foden | Manchester City | 65 milyon Euro 10- Johan Manzambi | Aston Villa | 65 milyon Euro 7- Martin Odegaard | Arsenal | 80 milyon Euro 7- Nico Paz | Como | 80 milyon Euro 6- Florian Wirtz | Liverpool | 85 milyon Euro 4- Dominik Szoboszlai | Liverpool | 100 milyon Euro 4- Arda Güler | Real Madrid | 100 milyon Euro 2- Fermin Lopez | Barcelona | 110 milyon Euro 2- Rayan Cherki | Manchester City | 110 milyon Euro 1- Jude Bellingham | Real Madrid | 160 milyon Euro