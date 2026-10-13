Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonun ikinci haftası başlıyor. 36 takımın mücadele ettiği dev organizasyonda takımların değerleri güncellendi. İşte zirvenin sahibi ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yerleri...

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 11:19
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında mücadele eden 36 takımın değerleri güncellendi. İşte en değerli takımlar…

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

36- Sabah | 19 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

35- Slovan Bratislava | 38,18 milyon Euro

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Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

34- Viking | 56 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

33- LASK Linz | 62,40 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

32- Bodo Glimt | 79,18 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

31- AEK | 86,45 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

30- Slavia Prag | 111,20 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

29- Shakhtar Donetsk | 197,60 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

28- Club Brugge | 238,20 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

27- Lens | 243 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

26- Feyenoord | 245,23 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

25- Lille | 253,30 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

24- Real Betis | 258,10 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

23- Fenerbahçe | 261,20 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

22- PSV Eindhoven | 306,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

21- Villarreal | 368,05 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

20- Galatasaray | 381,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

19- Stuttgart | 399,45 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

18- Sporting Lizbon | 413,70 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

17- Napoli | 424,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

16- Porto | 471,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

15- Roma | 498,40 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

14- RB Leipzig | 514,95 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...

13- Como | 568,15 milyon Euro