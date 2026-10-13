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Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıraları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonun ikinci haftası başlıyor. 36 takımın mücadele ettiği dev organizasyonda takımların değerleri güncellendi. İşte zirvenin sahibi ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yerleri...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 11:19