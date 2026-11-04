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Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonun dördüncü haftasında heyecan devam ediyor. 36 takımın mücadele ettiği dev organizasyonda takımların değerleri belli oldu. İşte zirvenin sahibi ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yerleri...

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 10:38
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında mücadele eden 36 takımın değerleri belli oldu. İşte en değerli takımlar…

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

36- Sabah | 19 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

35- Slovan Bratislava | 38,17 milyon Euro

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Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

34- Viking | 56 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

33- LASK Linz | 62,40 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

32- Bodo Glimt | 79,18 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

31- AEK | 86,45 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

30- Slavia Prag | 111,20 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

29- Shakhtar Donetsk | 197,60 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

28- Club Brugge | 238,20 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

27- Lens | 243 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

26- Feyenoord | 245,23 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

25- Lille | 253,30 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

24- Real Betis | 258,10 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

23- Fenerbahçe | 261,20 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

22- PSV Eindhoven | 306,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

21- Villarreal | 368,05 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

20- Galatasaray | 381,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

19- Stuttgart | 399,45 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

18- Sporting Lizbon | 413,70 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

17- Napoli | 424,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

16- Porto | 471,50 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

15- Roma | 498,40 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

14- RB Leipzig | 514,95 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

13- Como | 568,15 milyon Euro