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Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yerleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonun dördüncü haftasında heyecan devam ediyor. 36 takımın mücadele ettiği dev organizasyonda takımların değerleri belli oldu. İşte zirvenin sahibi ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yerleri...

Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 10:38