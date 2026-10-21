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Şampiyonlar Ligi'nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri...
Şampiyonlar Ligi'nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonda birbirinden heyecanlı maçlar oynanırken, lig aşamasında şu ana kadar en fazla gol atan takım belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:05
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:05