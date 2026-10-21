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Şampiyonlar Ligi'nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonda birbirinden heyecanlı maçlar oynanırken, lig aşamasında şu ana kadar en fazla gol atan takım belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:05
Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonun lig aşamasında en çok gol atan takım belli oldu. İşte temsilcilerimizin yeri...

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

1. PSG

Atılan gol: 14

Yenilen gol: 5

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

2. Liverpool

Atılan gol: 12

Yenilen gol: 7

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

3. Barcelona

Atılan gol: 11

Yenilen gol: 6

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

4. Aston Villa

Atılan gol: 9

Yenilen gol: 2

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

5. Manchester City

Atılan gol: 9

Yenilen gol: 5

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

6. Bayern Münih

Atılan gol: 8

Yenilen gol: 3

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

7. Roma

Atılan gol: 8

Yenilen gol: 5

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

8. Villarreal

Atılan gol: 8

Yenilen gol: 8

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

9. Stuttgart

Atılan gol: 7

Yenilen gol: 2

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

10. Real Madrid

Atılan gol: 6

Yenilen gol: 4

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

11. Real Betis

Atılan gol: 6

Yenilen gol: 4

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

12. Como

Atılan gol: 6

Yenilen gol: 4

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

13. Club Brugge

Atılan gol: 6

Yenilen gol: 6

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

14. Sporting Lizbon

Atılan gol: 5

Yenilen gol: 1

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

15. Borussia Dortmund

Atılan gol: 5

Yenilen gol: 4

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

16. Napoli

Atılan gol: 5

Yenilen gol: 7

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

17. Arsenal

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 0

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

18. Shakhtar Donetsk

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 2

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

19. Manchester United

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 2

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

20. Atletico Madrid

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 3

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

21. Viking

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 6

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

22. Inter

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 6

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

23. Feyenoord

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 7

Şampiyonlar Ligi’nin en golcü takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

24. Slavia Prag

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 7