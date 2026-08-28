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Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri şoke etti

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kuraları çekildi. İngiliz Gazetesi The Athletic, kuranın ardından Devler Ligi'nin en güçlü takımlarını sıraladı. Açıklanan listede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yerleri dikkat çekti...

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Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 14:22
Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İngiliz Gazetesi The Athletic, Devler Ligi'nin en güçlü takımlarını sıraladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yerleri de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

36 - Sabah

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

35 - Slovan Bratislava

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Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

34 - Viking

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

33 - LASK

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

32 - AEK

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

31 - Slavia Prag

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

30 - Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

29 - Stuttgart

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

28 - Galatasaray

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

27 - Lens

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

26 - Feyenoord

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

25 - Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

24 - Bodo Glimt

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

23 - Villarreal

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

22 - Real Betis

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

21 - Club Brugge

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

20 - Lille

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

19 - Sporting

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

18 - PSV

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

17 - Leipzig

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

16 - Porto

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

15 - Aston Villa

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

14 - Como

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri şoke etti

13 - Dortmund