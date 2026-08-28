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Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri şoke etti
Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri şoke etti
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kuraları çekildi. İngiliz Gazetesi The Athletic, kuranın ardından Devler Ligi'nin en güçlü takımlarını sıraladı. Açıklanan listede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yerleri dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 14:22