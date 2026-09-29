Trend
Galeri
Trend Spor
Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri ...
Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri ...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı, milli aranın ardından devam edecek. İngiliz Gazetesi The Athletic, Devler Ligi'nin en güçlü takımlarını sıraladı. Açıklanan listede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yerleri dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 15:14