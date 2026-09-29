Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri ...

Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri ...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı, milli aranın ardından devam edecek. İngiliz Gazetesi The Athletic, Devler Ligi'nin en güçlü takımlarını sıraladı. Açıklanan listede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yerleri dikkat çekti...

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 15:14
Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İngiliz Gazetesi The Athletic, Devler Ligi'nin en güçlü takımlarını sıraladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yerleri de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

36 - Sabah

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

35 - Slovan Bratislava

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

34 - Viking

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

33 - LASK

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

32 - AEK

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

31 - Slavia Prag

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

30 - Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

29 - Stuttgart

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

28 - Galatasaray

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

27 - Lens

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

26 - Feyenoord

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

25 - Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

24 - Bodo Glimt

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

23 - Villarreal

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

22 - Real Betis

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

21 - Club Brugge

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

20 - Lille

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

19 - Sporting

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

18 - PSV

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

17 - Leipzig

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

16 - Porto

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

15 - Aston Villa

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

14 - Como

Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımları açıklandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri ...

13 - Dortmund