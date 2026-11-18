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Şampiyonlar Ligi’nin en iyi on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en iyi on numaralar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi on numaraları arasında Arda Güler de yer aldı. İşte ChatGPT tarafından hazırlanan o liste…

Giriş Tarihi: 18.11.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 15:50