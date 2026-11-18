Avrupa futbolunun en gözde organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi on numaralar belli oldu. Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Nico Paz gibi yıldızların yer aldığı listeye milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. ChatGPT tarafından hazırlanan listede Arda Güler'in yerini ve sıralamayı sizler için derledik. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en iyi on numaraları… 20- Ethan Nwaneri | Borussia Dortmund 19- Rodrigo Mora | Roma 18- Kang In Lee | Atletico Madrid 17- Ismael Saibari | Bayern Münih 16- Martin Baturina | Como 15- Eberechi Eze | Arsenal 14- Lennart Karl | Bayern Münih 13- Johan Manzambi | Aston Villa 12- Dani Olmo | Barcelona 11- Jamal Musiala | Bayern Münih 10- Nico Paz | Como 9- Phil Foden | Manchester City 8- Fermin Lopez | Barcelona 7- Rayan Cherki | Manchester City 6- Arda Güler | Real Madrid 5- Dominik Szoboszlai | Liverpool 4- Martin Odegaard | Arsenal 3- Florian Wirtz | Liverpool 2- Bruno Fernandes | Manchester United 1- Jude Bellingham | Real Madrid