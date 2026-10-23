Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen futbolcular arasında en iyi 20 futbolcu açıklandı. Football Ranked tarafından hazırlanan listeye Lamine Yamal ile Kylian Mbappe damga vurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 23.10.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 17:10
Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en iyi 20 futbolcu listelendi. Kylian Mbappe ve Lamine Yamal yayınlanan listede ön plana çıktı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 20 futbolcusu…

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

20- Bukayo Saka | Arsenal

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

19- Dayot Upamecano | Bayern Münih

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

18- Bruno Fernandes | Manchester United

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

17- Vitinha | Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

16- Rayan Cherki | Manchester City

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

15- Desire Doue | Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

14- Joshua Kimmich | Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

13- Achraf Hakimi | Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

12- Pedri | Barcelona

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

11- Pau Cubarsi | Barcelona

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

10- Rodri | Barcelona

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

9- Nuno Mendes | Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

8- Raphinha | Barcelona

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

7- Declan Rice | Arsenal

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

6- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

5- Michael Olise | Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

4- Lamine Yamal | Barcelona

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

3- Erling Haaland | Manchester City

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

2- Kylian Mbappe | Real Madrid

Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

1- Harry Kane | Bayern Münih

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #LAMİNE YAMAL #KYLİAN MBAPPE #PARİS SAİNT GERMAİN #BAYERN MÜNİH #ARSENAL #MANCHESTER CİTY #BRUNO FERNANDES #MANCHESTER UNİTED #RAYAN CHERKİ #DESİRE DOUE #ŞAMPİYONLAR LİGİ