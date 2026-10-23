Şampiyonlar Ligi’nin en iyi yıldızları! Yamal ve Mbappe listeyi salladı

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en iyi 20 futbolcu listelendi. Kylian Mbappe ve Lamine Yamal yayınlanan listede ön plana çıktı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 20 futbolcusu… 20- Bukayo Saka | Arsenal 19- Dayot Upamecano | Bayern Münih 18- Bruno Fernandes | Manchester United 17- Vitinha | Paris Saint Germain 16- Rayan Cherki | Manchester City 15- Desire Doue | Paris Saint Germain 14- Joshua Kimmich | Bayern Münih 13- Achraf Hakimi | Paris Saint Germain 12- Pedri | Barcelona 11- Pau Cubarsi | Barcelona 10- Rodri | Barcelona 9- Nuno Mendes | Paris Saint Germain 8- Raphinha | Barcelona 7- Declan Rice | Arsenal 6- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain 5- Michael Olise | Bayern Münih 4- Lamine Yamal | Barcelona 3- Erling Haaland | Manchester City 2- Kylian Mbappe | Real Madrid 1- Harry Kane | Bayern Münih