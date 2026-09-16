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Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: "Beşiktaş, Galatasaray'a kafa tutacak..."

Süper Lig'de 5 haftanın sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise takibine devam ediyor. SABAH Spor'un usta yazarları; Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, İskender Günen ve Ömer Üründül ligdeki son durumu ele alırken, şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler söyledi. İşte o ifadeler...

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Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:16 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 07:13
Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

Trendyol Süper Lig'in 5 haftalık kısmı geride kalırken Galatasaray lider, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, 7 puanla 11. sırada yer aldı. Trabzonspor da aynı puanla 9.sırada bulunuyor.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de geride kalan haftayı ve 4 büyük takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş: 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 12 puan… Siyah-beyazlılar gerçekten şampiyonluk yarışının güçlü adayı mı?

AHMET ÇAKAR: 4 Büyükler arasında hemen hemen az sorunu olan takım Beşiktaş. Taraftar, yönetim, hoca ve oyuncular bütünleşmiş durumda. Yeni gelen transferler genelde başarılı bir performans çiziyorlar. Bu sene Beşiktaş için o sene olabilir.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

"SIMEONE BENZERİ BİR HİKAYE..."

BÜLENT TİMURLENK: Arda'nın Atletico Madrid'e gittiği sezonda göreve gelen Diego Simeone'nin bir kaybedenler kulübü haline gelen takımı nerelere taşıdığını yıllar içinde gördük. Bunu söylemek için erken de olabilir ama Italiano'nun yıllardır yarışın içinde aralık ayı sonrasına kalamayan Beşiktaş'a getirdiği hava, tribünlerde oluşturduğu inanç ve takımın iştahı, İtalyan teknik adama baktığım zaman Diego Simeone benzeri bir hikâye görüyorum. Derbiyi kazanan Beşiktaş, sonuna kadar yarışta olur.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

"KISA VADEDE NETİCE VERSE DE..."

İSKENDER GÜNEN: Sezona iyi başlamak ve tribünlerle yakalanan bağ çok kıymetli; ancak lig maratonu yalnızca ilk haftalardaki yüksek coşkuyla kazanılmaz. Italiano'nun takıma kazandırdığı önde basan, tempo odaklı ve agresif oyun kısa vadede netice verse de yaşanacak olası sakatlıklar, kart cezalıları ve sıkışık maç takviminde kadro alternatiflerinin ne kadar yanıt vereceği belirsizdir.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

Özellikle geriye düşülen maçlarda geliştirilecek B planı ve zorlu deplasman serilerindeki savunma direnci, Beşiktaş'ın gerçek anlamda dayanıklılığını belirleyecektir.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

"İDMAN SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray ile Beşiktaş arasında geçecek gibi görünüyor lig. Beşiktaş'ta en büyük artı, kadro planlamasının günümüz futbolunun atletizme döndüğü düşünülürse doğru yapılması. İdman sistemi çok önemli, Italiano bu konuda başarılı. Çünkü takım koşuyor. Ama onların da bir Alanya mağlubiyeti gerçekten beklenmeyen bir olaydı.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

ÖZBOSTAN: Galatasaray: 13 puanla lider ve namağlup… Sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun en büyük favorisi mi, yoksa görülen bazı sorunlar ileride alarm verebilir mi?

ÇAKAR: G.Saray, kadrosu ve muhteşem ofans gücüyle tabii ki favorilerin en başında geliyor. Türkiye liginde fazla bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ancak aynı şeyi Şampiyonlar Ligi için söyleyemeyiz.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

"BEŞİKTAŞ-G.SARAY YARIŞINA DÖNEBİLİR"

TİMURLENK: Okan Buruk, bir sezonda 14 mağlubiyet almış bir G.Saray'ı teslim alıp 4 sezon sonunda ligde sadece 12 mağlubiyet yaşamış bir teknik adam. Sadece bizde değil her ligde son şampiyon eğer kadrosunda ki önemli yıldızları satmamışsa üstüne takviye yapmasa bile şampiyonluğun doğal favorisidir. Osimhen'i kadroda tutmak yapı lan bütün transferlerden daha önemliydi. Buruk, Trabzon deplasmanında kazanırsa yarış ilerleyen haftalarda Beşiktaş-G.Saray yarışına dönebilir.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

GÜNEN: Kadro kalitesi, yedek kulübesinin zenginliği ve son yıllarda kazanılmış olan 'galibiyet alışkanlığı' G.Saray'ı lig yarışının en güçle ve doğal favorisi konumunda tutuyor. Fakat skorsal başarının ötesinde saha içi organizasyonunda göz ardı edilmemesi gereken ciddi taktiksel zaaflar yer alıyor. Bir de Osimhen'sizlik.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

"AVRUPA ARENASINDA TELAFİSİ ZOR..."

Ön alanda yapılan yoğun baskı esnasında bloklar arasında bırakılan geniş boşluklar ve savunma çizgisinin arkasına atılan derinlemesine paslara karşı yaşanan yerleşim aksaklıkları ciddi alarm vermekte. Bu kurgusal problemler, lig seviyesindeki pek çok maçta yeteneklerle çözülse de üst düzey derbi mücadelelerinde veya Avrupa arenasında telafisi zor puan kayıplarına yol açabilir.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

ÜRÜNDÜL: G.Saray, Avrupa'da sıkıntılar yaşar ama Türkiye liginde bana göre yine bir numaralı favoridir. Çünkü kadro yapısı lig deki maçlarda çok iyi oynamasa da istediği neticeleri genelde getiriyor. Son 4 senede de bunları yaşamıştık.

Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: Beşiktaş, Galatasaray’a kafa tutacak...

"İKİ KİŞİLİK PRESÇİ..."

Bu sene de aynı görüşteyim. G.Saray'da Osimhen ön plana çıkıyor ama onun dışında da çok önemli oyuncular var. Leao önemli bir transfer. Benim için her zaman önemi ciddi biçimde görülen iki kişilik presçi Torreira var.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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