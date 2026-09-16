Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: "Beşiktaş, Galatasaray'a kafa tutacak..."

"İKİ KİŞİLİK PRESÇİ..."

Bu sene de aynı görüşteyim. G.Saray'da Osimhen ön plana çıkıyor ama onun dışında da çok önemli oyuncular var. Leao önemli bir transfer. Benim için her zaman önemi ciddi biçimde görülen iki kişilik presçi Torreira var.