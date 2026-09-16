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Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: 'Beşiktaş, Galatasaray'a kafa tutacak...'
Şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: "Beşiktaş, Galatasaray'a kafa tutacak..."
Süper Lig'de 5 haftanın sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise takibine devam ediyor. SABAH Spor'un usta yazarları; Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, İskender Günen ve Ömer Üründül ligdeki son durumu ele alırken, şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler söyledi. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 07:13