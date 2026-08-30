Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Samsunspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetti. VAR'da ise Richard Martens görev aldı. F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ Karşılaşmanın 5. dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon dikkat çekti. Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR'dan bir tavsiye gelmedi. SAMSUNSPOR'DAN KIRMIZI İTİRAZI Müsabakanın 42. dakikasında Samsunspor kırmızı kart itirazında bulundu. Yalçın Kayan, Nelson Semedo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yasin Kol pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. VAR DEVREYE GİRMEDİ VAR, Samsunspor'un kırmızı kart beklediği pozisyon için bir tavsiyede bulunmadı. Öte yandan Samsunspor maçın devre arasında kırmızı kart beklenen pozisyonun videosunu yayınladı.