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Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar, maçın 42. dakikasında kırmızı kart bekledi.

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Giriş Tarihi: 30.08.2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 22:49
Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Samsunspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Karşılaşmayı Yasin Kol yönetti. VAR'da ise Richard Martens görev aldı.

Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon dikkat çekti.

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Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR'dan bir tavsiye gelmedi.

Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

SAMSUNSPOR'DAN KIRMIZI İTİRAZI

Müsabakanın 42. dakikasında Samsunspor kırmızı kart itirazında bulundu.

Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Yalçın Kayan, Nelson Semedo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Yasin Kol pozisyonda oyunun devam etmesini istedi.

Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

VAR DEVREYE GİRMEDİ

VAR, Samsunspor'un kırmızı kart beklediği pozisyon için bir tavsiyede bulunmadı.

Samsunspor’dan kırmızı kart beklentisi! Fenerbahçe maçında itiraz

Öte yandan Samsunspor maçın devre arasında kırmızı kart beklenen pozisyonun videosunu yayınladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #SAMSUNSPOR #FENERBAHÇE #NELSON SEMEDO #YASİN KOL