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Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye'nin il il taraftar haritası
Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye'nin il il taraftar haritası
Futbol tartışmasız dünyanın ve Türkiye'nin en önemli tutkuları arasında yer alıyor. Peki doğdunuz şehrin hangi takımı tuttuğunu hiç düşündünüz mü? Türkiye'deki 81 ilin taraftar haritası yayınlandı. İşte Türkiye'de en çok şehrin tuttuğu futbol takımı...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 19:06