Trend Galeri Trend Spor Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye'nin il il taraftar haritası

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye'nin il il taraftar haritası

Futbol tartışmasız dünyanın ve Türkiye'nin en önemli tutkuları arasında yer alıyor. Peki doğdunuz şehrin hangi takımı tuttuğunu hiç düşündünüz mü? Türkiye'deki 81 ilin taraftar haritası yayınlandı. İşte Türkiye'de en çok şehrin tuttuğu futbol takımı...

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 19:06
Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Dünyanın en çok izlenen spor dalı futbol, Türkiye'de de bir hayli talep görüyor. Süper Lig'de her sezon büyük heyecan yaşanırken taraftarlar da Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerini desteklemek için büyük gayret gösteriyor. Peki, Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftara sahip kulüpler…

İŞTE İLLERE GÖRE EN ÇOK TARAFTARI OLAN KULÜPLER

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Adana - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Adıyaman - Galatasaray

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Ağrı - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Ankara - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Antalya - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Artvin - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Aydın - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Balıkesir - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Bartın - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Batman - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Bayburt - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Bilecik - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Bingöl - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Bolu – Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Bursa - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Çanakkale - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Çankırı - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Diyarbakır - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Düzce - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Edirne - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Elazığ - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Erzincan - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Gaziantep - Galatasaray

Şehriniz hangi takımlı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgası! İşte Türkiye’nin il il taraftar haritası

Giresun - Galatasaray